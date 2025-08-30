Juventus, Savona saluta e va in Premier League: 13 milioni dal Nottingham Forest

Nicolò Savona saluta la Juventus e vola in Premier League. Con un comunicato ufficiale, il club bianconero ha annunciato la cessione a titolo definitivo del calciatore al Nottingham Forest. L’operazione, definita in queste ore, rappresenta un’importante plusvalenza per le casse della società torinese.

Le cifre dell’affare e la plusvalenza

Il Nottingham Forest ha acquistato Nicolò Savona per un corrispettivo di 13 milioni di euro, una cifra che sarà corrisposta alla Juventus in quattro esercizi finanziari. A questa somma si aggiungono dei bonus che potrebbero far lievitare l’importo fino a un massimo di 2,5 milioni di euro. L’accordo, come sottolineato dalla stessa Juventus, genera un impatto economico positivo di circa 12 milioni di euro sull’esercizio in corso, al netto degli oneri accessori. Un’operazione che dimostra la capacità della Juventus di valorizzare i propri giovani talenti e di monetizzare in maniera significativa.

Un talento cresciuto in bianconero

Nicolò Savona, difensore classe 2003, è un prodotto del settore giovanile della Juventus, un percorso che lo ha visto crescere e maturare fino ad arrivare in prima squadra. Ora, il giovane talento è pronto ad affrontare la sfida della Premier League, in un campionato impegnativo e di altissimo livello. Il Nottingham Forest ha puntato su di lui, offrendogli un contratto di sei anni, a testimonianza della fiducia nelle sue potenzialità. Il trasferimento in Inghilterra rappresenta un’opportunità di crescita sia a livello personale che professionale per il giocatore, che ora potrà mettersi alla prova in una nuova realtà.

