Milan, ufficiale l’arrivo di Nkunku: “Darò tutto per questi colori”

“Sono felice di questa nuova avventura ed entusiasta di vestire la maglia rossonera. Mi sono fatto coinvolgere da questo progetto, darò tutto per questi colori”. Con queste parole, rilasciate ai canali ufficiali del club, Christopher Nkunku si è presentato ai tifosi del Milan.

Il francese arriva dal Chelsea a titolo definitivo e vestirà la maglia numero 18.

L’amicizia con Maignan

Nkunku ha poi parlato del rapporto con il portiere rossonero Mike Maignan:

“Lo conosco da tanti anni, ci siamo scritti ed era molto felice per me quando ha saputo del mio arrivo. Siamo due ragazzi simili, con un carattere competitivo. È un grande amico e sono contento di ritrovarlo qui.”

Il comunicato ufficiale

Il Milan ha annunciato così l’operazione, costata poco più di 40 milioni di euro:

“AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Christopher Nkunku dal Chelsea FC. L’attaccante francese ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030.” Time to stock up on balloons 🎈 #WelcomeNkunku — AC Milan (@acmilan) August 30, 2025

La carriera di Nkunku

Nato a Lagny-sur-Marne il 14 novembre 1997, Nkunku è cresciuto nel vivaio del Paris Saint-Germain, con cui ha debuttato in prima squadra nel 2015 collezionando 78 presenze e 11 gol, vincendo tre Ligue 1, due Coppe di Francia, tre Supercoppe e due Coppe di Lega.

Nel 2019 il passaggio al Lipsia, dove in quattro anni ha realizzato 70 reti in 172 partite, conquistando due Coppe di Germania e il titolo di capocannoniere della Bundesliga 2022/23.

Nel 2023 l’approdo al Chelsea, con cui ha totalizzato 62 presenze e 18 gol, vincendo la Conference League e la Coppa del Mondo per Club 2025.

Dopo tutta la trafila nelle selezioni giovanili, nel marzo 2022 è arrivato anche l’esordio con la Francia maggiore, con cui vanta 14 presenze e una rete.

Con l’arrivo di Nkunku, il Milan aggiunge qualità e imprevedibilità al reparto offensivo, consegnando ad Allegri un attaccante moderno e versatile. I tifosi rossoneri attendono ora di vederlo all’opera in campo, pronto a diventare protagonista in Serie A e in Champions League.

