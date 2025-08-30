Sinner da brividi con Shapovalov: prima soffre, poi la sontuosa rimonta

Dallo spavento al sollievo: Jannik Sinner supera in rimonta un ritrovato Denis Shapovalov e vola agli ottavi di finale degli US Open. L’azzurro si impone in quattro set con il punteggio di 5-7 6-4 6-3 6-3 dopo tre ore e 14 minuti di gioco, centrando così la seconda settimana dello Slam americano dove difende sia il titolo che il primato mondiale.

Il canadese, ex top 10, ha giocato per due ore a livelli altissimi, costringendo Sinner a una doppia reazione.

Sinner: ICE cool 🥶



Jannik Sinner passes the Shapo test and extends his hard court Grand Slam win streak to 24!@janniksin #USOpen pic.twitter.com/yXTNG9otzW — Tennis TV (@TennisTV) August 30, 2025

La rimonta

Il primo campanello d’allarme arriva nel set inaugurale, perso dall’azzurro che concede il primo parziale del suo torneo. La seconda scossa nel terzo set: sotto 0-3 con due break di svantaggio in vista, Sinner piazza un parziale di nove game consecutivi, ribaltando completamente inerzia e fiducia del suo avversario.

Shapovalov non riesce più a tenere lo stesso livello di intensità, mentre il n°1 al mondo alza il ritmo con colpi vincenti e un servizio più solido nei momenti chiave.

Prossimo avversario

Con questa vittoria Sinner approda agli ottavi di finale, dove affronterà il vincente del match tra Tommy Paul e Alexander Bublik.

Un altro passo importante per la sua corsa verso la conferma del titolo conquistato lo scorso anno e la difesa del primo posto nel ranking ATP.

