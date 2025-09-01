Infinito Djokovic! Passa ai quarti agli US Open, i suoi record danno i brividi

Novak Djokovic non sbaglia mai appuntamento con la storia. Agli Us Open il serbo ha regolato senza sforzi il tedesco Jan-Lennard Struff in tre set, conquistando l’accesso ai quarti di finale dove lo attende Taylor Fritz, ultimo americano rimasto in corsa nel tabellone maschile.
Match a senso unico a Flushing Meadows: Djokovic si è imposto 6-3, 6-3, 6-2 in appena 1h49′ di gioco, confermando uno stato di forma in crescendo, anche se non privo di qualche segnale di affaticamento. Il serbo ha strappato per cinque volte il servizio al 35enne Struff, numero 144 del mondo, dimostrando ancora una volta di non volere mollare.
“Servire bene aiuta, penso di aver giocato molto bene al servizio sia nell’ultimo turno che stasera. Questo rende le cose più facili”, ha dichiarato il campione a fine match.
Con questa vittoria Djokovic, testa di serie numero 7, raggiunge per la 14ª volta gli ottavi a New York e centra il 64° quarto di finale in carriera a livello Slam, in quella che è la sua 80ª partecipazione a questi tornei. Numeri che certificano una carriera irripetibile.
Contro Fritz i precedenti sono tutti a favore del serbo: 10 vittorie su 10, compreso il successo in tre set nei quarti di due anni fa, preludio al suo ultimo titolo major. Nel torneo femminile, intanto, prosegue il cammino della numero uno del mondo Aryna Sabalenka, mentre si ferma agli ottavi Elena Rybakina, testa di serie numero 9.
