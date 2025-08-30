US Open, Musetti avanza agli ottavi: Cobolli costretto al ritiro per infortunio

Lorenzo Musetti conquista l’accesso agli ottavi degli US Open dopo il ritiro di Flavio Cobolli nel corso del terzo turno. Il match si è concluso con il risultato di 6-3, 6-2, 2-0 a favore di Musetti, a causa dell’acutizzarsi di un dolore alla mano destra per Cobolli. Questo risultato segna la prima presenza di Musetti tra i migliori sedici a Flushing Meadows, un passo significativo nella sua carriera.

#Musetti a @SkySport “Finale amaro. Quando giochi contro un amico e un altro tipo di partita ed è difficile godersela. Match molto mentale, perché è un po’ come giocare contro se stessi, ma anche fisico.

Ho iniziato bene, sono stato bravo a breakkare #Cobolli nel primo. Poi dal… pic.twitter.com/PgA00RbPAG — Elisa_Rubertelli 📚 (@Nerys__) August 30, 2025

Musetti ha imposto il suo ritmo

L’incontro è durato un’ora e trentacinque minuti. Musetti ha imposto il proprio ritmo sin dalle prime battute, assicurandosi il primo set con decisione. Cobolli, pur mostrando determinazione, ha dovuto fronteggiare un fastidio crescente al braccio destro. Nel secondo set si è reso necessario l’intervento del fisioterapista, ma il dolore ha continuato a limitare le sue possibilità, portando all’interruzione definitiva nel terzo set.

Infortunio e ritiro di Cobolli

L’avvio della partita ha visto scambi equilibrati, con Musetti abile a salvare palle break e Cobolli reattivo negli scambi. Dal secondo set, però, il dolore alla mano di Cobolli ha compromesso la tenuta del match, consentendo a Musetti di ottenere un vantaggio sempre più netto. Il ritiro di Cobolli nel terzo set ha sancito la conclusione anticipata della sfida, applaudita dal pubblico presente.

Ora per Musetti uno tra Jaume Munar e Zizou Bergs

Grazie a questo successo, Musetti affronterà agli ottavi il vincitore della sfida tra Jaume Munar e Zizou Bergs. L’esito del match conferma il buon momento del tennis italiano e sottolinea la crescita di Musetti nel panorama internazionale. La partita tra i due giovani azzurri si distingue anche per lo spirito sportivo e il rispetto reciproco dimostrato sul campo degli US Open.

