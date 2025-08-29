US Open, Cobolli da maratona: battuto Brooksby in 5 set, sarà derby con Musetti

Un’altra maratona vincente per Flavio Cobolli agli US Open. Sul cemento dello Stadium 17 di New York, il romano d’adozione classe 2002 ha superato in cinque set lo statunitense Jenson Brooksby, imponendosi col punteggio di 5-7 6-3 6-4 2-6 7-6 (10-3) dopo 4 ore e 32 minuti di battaglia.

Spinto dalla bolgia del pubblico di Flushing Meadows, Brooksby ha reso la vita durissima all’azzurro, che però ha trovato lucidità e forza mentale nei momenti decisivi. Con questo successo, Cobolli, testa di serie n.24, eguaglia il risultato dello scorso anno e conquista un posto al terzo turno, dove affronterà il connazionale Lorenzo Musetti.

Partenza difficile, poi la rimonta

L’inizio di Cobolli è stato in salita. Dopo aver perso il primo set 7-5 e accusato un break in avvio di secondo parziale, l’azzurro ha approfittato del blackout dell’avversario per infilare cinque giochi consecutivi e pareggiare i conti sul 6-3.

Nel terzo set, nonostante un problema al piede sinistro che ha richiesto l’intervento del fisioterapista, Cobolli ha resistito agli assalti di Brooksby e trovato il break decisivo per il 6-4, sfruttando due errori consecutivi col dritto dell’americano.

Il blackout del quarto set

Nel momento migliore della sua partita, l’azzurro ha accusato un calo. Un grave errore di dritto a campo aperto ha rimesso in corsa Brooksby, che ha approfittato delle incertezze dell’italiano per riportare la sfida in parità, imponendosi 6-2 nel quarto set e costringendo Cobolli al quinto consecutivo in questo torneo.

NEW YORK, NEW YORK – AUGUST 28: Flavio Cobolli of Italy celebrates a point in the fifth set against Jenson Brooksby of the United States during their Men’s Singles Second Round match on Day Five of the 2025 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center on August 28, 2025 in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City. (Photo by Elsa/Getty Images)

Decisivo il super tie-break

Il quinto set si è acceso subito con il break dell’azzurro, che ha avuto la chance di servire per il match sul 5-4, procurandosi anche due match point. Brooksby, spinto dal pubblico, li ha annullati con due vincenti di dritto, portando la sfida al super tie-break.

Qui Cobolli ha ritrovato la pesantezza di colpi dei momenti migliori, dominando l’avversario e chiudendo 10-3 tra gli applausi del pubblico, che ha riconosciuto la qualità e la determinazione del giovane azzurro.

Ora il derby con Musetti

Per Cobolli si tratta del secondo derby consecutivo agli US Open, dopo quello al primo turno contro Passaro. Questa volta la sfida sarà contro Lorenzo Musetti, per un posto agli ottavi di finale. Un match che promette spettacolo e che garantirà all’Italia almeno un rappresentante tra i migliori sedici del torneo.

