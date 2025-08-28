Un’altra prova convincente per Jasmine Paolini agli US Open 2025. L’azzurra ha superato al secondo turno la giovane statunitense Iva Jovic, classe 2007, con un doppio 6-3 in un’ora e mezza di gioco.

La 17enne americana, attuale numero 73 del ranking e protagonista di un balzo di oltre 300 posizioni nell’ultimo anno, ha messo in difficoltà la toscana con la sua aggressività in risposta. Paolini, però, ha saputo mantenere alta la concentrazione, annullando nove palle break e gestendo con maturità i momenti delicati.

PAOLINI ON FIRE! Per il settimo Slam negli ultimi 8, Jasmine raggiunge (almeno) il terzo turno, battendo la 17enne statunitense Jovic 63 63. Sale virtualmente al n.6 del mondo. Al prossimo turno la vincente di Vondrousova vs Kessler. pic.twitter.com/GqAZDs9LRc — Giorgio Spalluto (@GeorgeSpalluto) August 28, 2025

Un match più duro del previsto

Nonostante il punteggio netto, la partita non è stata priva di ostacoli. Paolini ha ceduto due volte il servizio nel secondo set ma senza mai rischiare davvero la rimonta. Nel primo parziale, pur avanti di un break, si è trovata tre volte consecutive sotto 15-40 sul proprio turno di battuta, anche quando serviva per chiudere il set.

A pesare sono state l’inesperienza e l’emotività di Jovic nei punti cruciali, oltre a un paio di chiamate sfavorevoli che hanno favorito l’italiana.

La migliore Paolini a New York

Il livello più alto della numero 7 del seeding si è visto a inizio secondo set, quando ha dominato gli scambi portandosi avanti con un doppio break. Qualche passaggio a vuoto ha riaperto parzialmente l’incontro, ma Paolini ha trovato la solidità necessaria in risposta.

L’ultimo game, interminabile, ha visto l’americana annullare quattro match point prima di arrendersi. Con questo successo Paolini è l’unica italiana ancora in corsa a Flushing Meadows e sale virtualmente al 6° posto del ranking WTA, continuando la sua corsa verso le WTA Finals.

NEW YORK, NEW YORK – AUGUST 27: Jasmine Paolini of Italy reacts against Iva Jovic of the United States during their Women’s Singles Second Round match on Day Four of the 2025 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center on August 27, 2025 in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City. (Photo by Mike Stobe/Getty Images)

Prossimo ostacolo: Vondrousova

Per replicare il risultato della scorsa edizione e tornare alla seconda settimana di uno Slam, Paolini dovrà ora affrontare Marketa Vondrousova. La ceca, non specialista delle superfici rapide, ha però già battuto l’azzurra sull’hard nel 2017 ed è reduce dall’eliminazione della testa di serie numero 32, McCartney Kessler. Una sfida insidiosa, ma alla portata di una Paolini che sembra in costante crescita.

Leggi anche: