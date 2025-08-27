US Open, bufera su Medvedev: rischio multa record dopo l’eliminazione

Lo US Open 2025 rischia di restare un incubo per Daniil Medvedev. Il tennista russo, campione a Flushing Meadows nel 2021, è stato eliminato al primo turno da Benjamin Bonzi, ma la sconfitta potrebbe non essere il ricordo peggiore.

La sua sfuriata contro l’arbitro durante il match con il francese potrebbe costargli una multa di 100.000 dollari, cifra che gli organizzatori potrebbero addirittura aumentare per dare un segnale forte.

Prize money a rischio

Secondo le indiscrezioni, Medvedev rischia di perdere l’intero prize money riservato ai giocatori eliminati al primo turno, pari a circa 110.000 dollari. Una possibilità che lo stesso russo aveva ipotizzato, parlando in conferenza stampa e nelle interviste post partita.

La reazione del moscovita non è piaciuta né al pubblico né agli addetti ai lavori. Oltre alla furia con cui ha spaccato la racchetta, ha fatto discutere soprattutto il gesto volgare rivolto al pubblico dopo l’invasione di campo di un fotografo tra un punto e l’altro, episodio diventato virale sui social.

La voce del fotografo

Il fotografo coinvolto, Selcuk Acar, ha raccontato la sua versione al tabloid britannico Daily Star:

“Sono del tutto innocente. Anzi, nonostante sia io la vittima, questo incidente si è trasformato in un linciaggio. Ho sofferto tanto.”

Un 2025 da dimenticare

Tra risultati deludenti e polemiche fuori dal campo, il 2025 di Medvedev somiglia a un vero e proprio calvario sportivo e personale. L’ex numero uno del mondo sembra ancora lontano dal ritrovare serenità e rendimento.

