Inizia senza intoppi la corsa di Jannik Sinner allo US Open 2025, dove difende sia il titolo conquistato lo scorso anno sia la prima posizione nel ranking mondiale. L’azzurro liquida con autorità il ceco Vit Kopriva, all’esordio assoluto sul centrale di Flushing Meadows, imponendosi con un perentorio 6-1, 6-1, 6-2 in appena un’ora e mezza di gioco.

Superiorità netta dall’inizio alla fine

Troppa la differenza di valori tra il numero uno al mondo e l’avversario, che ha pagato anche l’emozione della prima volta su un palcoscenico così prestigioso. Sinner ha controllato la partita sin dai primi scambi, concedendo poco o nulla e mostrando colpi in totale scioltezza. Nemmeno un lieve fastidio a un dito, avvertito nel terzo set, ha frenato il suo dominio.

Prossimo turno

Al secondo turno il campione altoatesino affronterà il vincente della sfida tra Alexei Popyrin ed Emil Ruusuvuori, un test sicuramente più probante ma che non dovrebbe spaventare il favorito del torneo.

Con questa vittoria, Sinner conferma di essere entrato a New York con la stessa mentalità vincente che lo ha portato sul tetto del tennis mondiale.

(in aggiornamento)