Musetti parte bene allo US Open: rimonta Perricard e vola al secondo turno

Inizia con il piede giusto lo US Open 2025 di Lorenzo Musetti, che supera in rimonta il francese Giovanni Mpetshi Perricard con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-4, 6-4 in due ore e 35 minuti. Per il carrarino è la quarta qualificazione in carriera al secondo turno dello Slam newyorchese, dove giovedì affronterà il vincente della sfida tra Quentin Halys e David Goffin.

Musetti Moves 🪩



The Italian takes out Mpetshi Perricard 6-7 6-3 6-4 6-4!#USOpen pic.twitter.com/lUHJGBVSD3 — Tennis TV (@TennisTV) August 26, 2025

Vittoria di carattere

Il successo arriva al termine di una partita complessa, che Musetti ha saputo girare dopo un avvio difficile. Perso il primo set al tiebreak (7-3) senza mai realmente impensierire il francese, l’azzurro ha alzato ritmo e concentrazione, piazzando il break decisivo a metà di ciascun set successivo e difendendo il vantaggio con solidità.

Obiettivo Finals

La vittoria su Perricard, già battuto in altre due occasioni, rafforza il bilancio diretto a favore di Musetti (3-0) e soprattutto rilancia le sue ambizioni in una stagione complicata dopo la semifinale del Roland Garros. L’allievo di Simone Tartarini, oggi nono nella Race, sogna un posto alle ATP Finals di Torino: per inseguire l’obiettivo serve un cammino lungo a New York, dove difende il terzo turno conquistato lo scorso anno.

Prossimo impegno

Giovedì Musetti tornerà in campo contro Halys o Goffin, un match che potrebbe confermare i progressi di queste ultime settimane. Intanto, a Flushing Meadows, il suo US Open parte col sorriso.

Leggi anche: