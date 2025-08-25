Inizia nel migliore dei modi l’avventura di Jasmine Paolini agli US Open 2025. L’azzurra, reduce dalla finale persa a Cincinnati contro Iga Swiatek, ha superato senza troppi problemi la numero 166 del ranking WTA Destanee Aiava, imponendosi con il punteggio di 6-2, 7-6(4).

Solo nel tie-break del secondo set Paolini ha dovuto faticare di più, dimostrando comunque grande solidità nei momenti decisivi.

Roaring into Round 2 🗣️



Jasmine Paolini passes the Aiava test 6-2 7-6(4). pic.twitter.com/9qgFMHHiai — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2025

La partita

Il match si apre con un break incassato dall’italiana, ma la reazione è immediata: tre turni di battuta strappati ad Aiava e primo set chiuso sul 6-2.

La seconda frazione è più equilibrata, con botta e risposta al servizio. Aiava resiste e si arriva al tie-break: Paolini vola sul 3-0, l’australiana rimonta fino al 4-3, ma l’azzurra reagisce e chiude con determinazione per 7-3.

NEW YORK, NEW YORK – AUGUST 24: Jasmine Paolini of Italy reacts against Destanee Aiava of Australia during their Women’s Singles First Round match on Day One of the 2025 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center on August 24, 2025 in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City. (Photo by Matthew Stockman/Getty Images)

Le parole di Paolini

A fine match, Paolini ha commentato con soddisfazione la prestazione:

«È stata una partita positiva. Non era facile, Aiava gioca un buon tennis e aveva già fatto tre partite. È una giocatrice che ama i campi veloci e poteva rappresentare un turno pericoloso. Ho fatto un po’ di fatica all’inizio, ma sono contenta di essere rimasta lì nei punti importanti. Credo che questa sia stata la chiave».

E ha aggiunto: «Più che per il tennis, sono contenta del modo in cui ho gestito certi momenti importanti della partita. Sono rimasta sempre positiva, e questo è stato l’aspetto più importante della giornata».

In attesa di impegni più complicati, Paolini affronterà al secondo turno la vincente della sfida tra Aliaksandra Sasnovich e l’americana Jovic.

