Tiafoe contro Jannick Sinner e Carlos Alcaraz: "Così è sbagliato"

Il mondo del tennis continua a discutere del duopolio formato da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, dominatori assoluti degli ultimi sette tornei major. Anche agli Us Open, i due giovani fuoriclasse partono da favoriti assoluti, ma c’è chi non è disposto ad accettare il loro dominio senza sfidarlo.

"Non dobbiamo inchinarci a loro" – Tiafoe su Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Il tennista americano ha espresso la propria opinione sulla rivalità tra i due campioni https://t.co/SZ1olbWJj1#IntervisteTennis #Alcaraz #FrancesTiafoe #usopen pic.twitter.com/C44slT0uwA — Tennis World Italia (@TennisWorldit) August 23, 2025

A parlare è stato lo statunitense Frances Tiafoe, che in conferenza stampa ha espresso fiducia nelle proprie possibilità: “Se vuoi vincere un Grande Slam in questo momento, devi superare Jannik e Carlos. Sono due giocatori impressionanti, molto giovani, che rimarranno al vertice per molto tempo. Ma non è giusto metterli su un piedistallo, non dobbiamo solo inchinarci a loro. Io credo di potercela fare a batterli”.

Tiafoe ha analizzato il gioco dei due rivali: “Uno è di ghiaccio, l’altro gioca con il pubblico. Uno colpisce la palla in modo brutale, mentre l’altro ha un gioco totale. Si muovono in modo formidabile e tutto questo genera partite impressionanti. È divertente da vedere”.

Pur riconoscendo la loro superiorità, Tiafoe si mostra ottimista. Poi si lascia andare in un pronostico: “Personalmente scelgo Alcaraz su chi vincerà più Slam, ma non credo che domineranno per sempre. Prima o poi qualcuno li interromperà”.

Insomma, secondo il tennista americano il duopolio Sinner-Alcaraz è solido, ma il circuito è pronto a offrire sfide, sorprese e nuovi protagonisti. La tensione agli Us Open è già altissima e i protagonisti sono in rampa di lancio. Con gli outsider che non vedono l’ora di mettere in difficoltà la coppia d’oro del tennis mondiale.

