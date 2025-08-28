Pronostici Shelton-Mannarino e Bonzi-Rinderknech: analisi US Open

Flushing Meadows si prepara ad accogliere un venerdì di grande tennis con il terzo turno degli US Open 2025. Il 29 agosto sarà teatro di due sfide tanto attese quanto incerte: da una parte il confronto tra Ben Shelton e Adrian Mannarino, dall’altra il derby tutto francese tra Benjamin Bonzi e Arthur Rinderknech. L’evento, che si svolge sui celebri campi in cemento di New York, promette spettacolo e tensione agonistica, con giocatori pronti a tutto per continuare la corsa verso la gloria slam.

Forma attuale e percorso dei protagonisti verso il terzo turno

Entrambi gli incontri del terzo turno presentano atleti che hanno mostrato carattere e resistenza nei match precedenti, affrontando avversari di livello e superando ostacoli impegnativi:

Ben Shelton , attualmente numero 6 del ranking mondiale, ha confermato la sua solidità sia contro Ignacio Buse che contro Pablo Carreno Busta , chiudendo entrambe le partite in tre set senza mai rischiare davvero la sconfitta. L’americano ha impressionato per la qualità del servizio e la capacità di gestire i momenti chiave dei match.

, attualmente numero 6 del ranking mondiale, ha confermato la sua solidità sia contro che contro , chiudendo entrambe le partite in tre set senza mai rischiare davvero la sconfitta. L’americano ha impressionato per la qualità del servizio e la capacità di gestire i momenti chiave dei match. Adrian Mannarino , numero 77 ATP, ha invece dovuto lottare di più, sia contro Tallon Griekspoor (vittoria in tre set) che soprattutto contro Jordan Thompson , superato in quattro set dopo una battaglia di oltre tre ore e mezza. Il francese si è distinto per la varietà di colpi e la capacità di adattarsi tatticamente.

, numero 77 ATP, ha invece dovuto lottare di più, sia contro (vittoria in tre set) che soprattutto contro , superato in quattro set dopo una battaglia di oltre tre ore e mezza. Il francese si è distinto per la varietà di colpi e la capacità di adattarsi tatticamente. Nel derby francese, Benjamin Bonzi ha dato prova di grande resilienza, superando Marcos Giron in rimonta dopo essere stato sotto di due set. In precedenza, aveva eliminato il favorito Daniil Medvedev in cinque set, dimostrando tenuta fisica e mentale.

ha dato prova di grande resilienza, superando in rimonta dopo essere stato sotto di due set. In precedenza, aveva eliminato il favorito in cinque set, dimostrando tenuta fisica e mentale. Arthur Rinderknech ha raggiunto questo turno battendo prima Roberto Carballes Baena in quattro set e poi, al termine di un incontro molto tirato, Alejandro Davidovich Fokina in cinque set. La sua forza mentale è risultata decisiva nei momenti cruciali.

I quattro protagonisti arrivano quindi a questo appuntamento con molta fiducia, sostenuti da prestazioni solide e dalla consapevolezza di poter dire la loro anche contro avversari di alto livello.

Precedenti tra i giocatori e dati salienti del confronto

L’analisi dei precedenti assume un’importanza particolare, soprattutto nel match tra Bonzi e Rinderknech, che si sono affrontati già in quattro occasioni:

Bonzi conduce nei confronti diretti con tre vittorie su quattro, elemento che può incidere sulla fiducia e sulla strategia di gara.

conduce nei confronti diretti con tre vittorie su quattro, elemento che può incidere sulla fiducia e sulla strategia di gara. Entrambi i giocatori francesi hanno dimostrato di essere abituati alle lunghe battaglie, come testimoniano i numerosi match conclusi al quinto set in questo torneo.

Per quanto riguarda Shelton e Mannarino, lo scontro diretto vede l’americano partire favorito anche in virtù dell’attuale forma e del ranking superiore. Tuttavia, l’esperienza e la capacità di variazione di Mannarino non vanno sottovalutate, soprattutto su un palcoscenico importante come quello degli US Open.

Analisi dei pronostici: equilibrio e talento in campo

Le previsioni per questi due match vedono situazioni differenti:

Nel caso di Shelton contro Mannarino , gli esperti ritengono che l’americano abbia tutte le carte in regola per proseguire il suo cammino. La potenza del servizio e la convinzione nei propri mezzi dovrebbero consentirgli di gestire il match, anche se il francese proverà a rompere il ritmo con le sue variazioni.

contro , gli esperti ritengono che l’americano abbia tutte le carte in regola per proseguire il suo cammino. La potenza del servizio e la convinzione nei propri mezzi dovrebbero consentirgli di gestire il match, anche se il francese proverà a rompere il ritmo con le sue variazioni. Nel derby francese, invece, vige il massimo equilibrio. La storia recente dei confronti diretti premia Bonzi, ma la tenacia di Rinderknech non permette facili previsioni. Entrambi sono reduci da maratone e potrebbero dare vita a un’altra sfida lunga e combattuta, in cui la resistenza fisica e la lucidità nei momenti chiave saranno determinanti.

In entrambi i casi, si prevede spettacolo e partite combattute, con la possibilità di assistere a set molto equilibrati e a possibili sorprese, soprattutto se i favoriti dovessero concedere qualcosa dal punto di vista mentale o fisico.

In sintesi, il terzo turno degli US Open 2025 promette emozioni e sfide tutte da seguire, sia per gli appassionati di tennis che per chi desidera avvicinarsi al mondo dei pronostici sportivi. Le partite saranno trasmesse in chiaro su SuperTennis e sui canali Sky Sport, oltre che in streaming su SuperTenniX, SkyGo e NOW TV. Resta aggiornato con le nostre analisi per vivere da protagonista tutte le emozioni del grande tennis!

