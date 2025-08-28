La quarta giornata dello US Open 2025 ha regalato colpi di scena nella parte bassa del tabellone, quella presidiata da Carlos Alcaraz. A uscire di scena sono stati tre nomi di peso: Casper Ruud, Holger Rune e Jakub Mensik, tutti eliminati al quinto set.

Il primo a salutare il torneo è stato Casper Ruud, finalista a New York nel 2022 e testa di serie numero 12. Il norvegese è stato battuto a sorpresa dal belga Raphael Collignon (n.107 ATP), che non aveva mai sconfitto un Top 20. Il punteggio di 6-4 3-6 3-6 6-4 7-5 certifica la più grande vittoria della carriera del 22enne belga, che non aveva mai vinto un match a livello Slam. Per lui ora la sfida con Jiri Lehecka. Per Ruud, invece, il 2025 resta un anno da dimenticare: mai oltre il secondo turno negli Slam e nessuna partecipazione a Wimbledon.

Rapahel Collignon with all the emotions following the biggest win of his career! pic.twitter.com/6p9POuCGZR — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2025

Mensik si arrende a Blanchet

Altro risultato sorprendente è l’eliminazione di Jakub Mensik, sconfitto dal qualificato francese Ugo Blanchet (n.186 ATP), alla prima apparizione assoluta in uno Slam a 26 anni. Dopo cinque set combattuti (6-7 7-6 3-6 6-4 7-6), Blanchet ha approfittato dei limiti del giovane ceco nei match sulla lunga distanza: su sette partite al quinto set giocate in carriera, Mensik ne ha perse sei. Un dato sorprendente se si considera che in primavera il ceco aveva vinto il suo primo Masters 1000 battendo Djokovic in finale.

Rune k.o. contro Struff

La notte amara è proseguita con l’uscita di Holger Rune, battuto dal tedesco Jan-Lennard Struff, costretto a ripartire dalle qualificazioni e ora numero 144 del mondo. Struff si è imposto 7-6 2-6 6-3 4-6 7-5 al termine di una partita di alto livello, chiusa con 66 vincenti e 44 errori non forzati, contro i 53 vincenti e 36 errori di Rune.

Per il danese, che negli Slam del 2025 non è andato oltre due ottavi di finale, la sconfitta complica ulteriormente la corsa alle ATP Finals di Torino: attualmente è 13° nella Race, a 600 punti dall’ottavo posto occupato da de Minaur, ancora in corsa.

NEW YORK, NEW YORK – AUGUST 27: Holger Rune of Denmark reacts against Jan-Lennard Struff of Germany during their Men’s Singles Second Round match on Day Four of the 2025 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center on August 27, 2025 in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City. (Photo by Ishika Samant/Getty Images)

Francia sugli scudi, americani salvi

Quella di Blanchet non è stata l’unica gioia francese: nella stessa notte sono arrivate anche le vittorie al quinto set di Benjamin Bonzi su Giron e di Arthur Rinderknech su Davidovich Fokina, altra caduta a sorpresa.

Si salvano invece gli americani:

Frances Tiafoe ha battuto Damm in quattro set;

ha battuto Damm in quattro set; Taylor Fritz ha superato Harris sempre in quattro set;

ha superato Harris sempre in quattro set; Ben Shelton ha liquidato Carreno Busta in tre set.

Per Alcaraz, sulla strada verso la finale, i principali ostacoli restano proprio gli statunitensi Shelton, Fritz e Tiafoe, oltre a un possibile incrocio con Novak Djokovic nei turni successivi.

Leggi anche: