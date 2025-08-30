Us Open, Djokovic avanza agli ottavi: fuori Shelton e Tiafoe, esulta Fritz

Prosegue il cammino di Novak Djokovic agli Us Open. Il serbo, testa di serie numero 7, si è imposto in quattro set contro Cameron Norrie con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-2, 6-3, conquistando l’accesso agli ottavi di finale.

La partita ha avuto equilibrio solo nel secondo set, vinto dal britannico al tiebreak. Poi Djokovic ha preso in mano il gioco, imponendo il suo dominio nei due parziali successivi. Al prossimo turno sfiderà il tedesco Jan-Lennard Struff.

Another electric night on Ashe. Bright lights, loud music, rap royalty in the crowd. Few tough moments but NYC your energy got me through 🙌. Time to Lean Back 😆 then forward to R4. pic.twitter.com/hbypF7o3M2 — Novak Djokovic (@DjokerNole) August 30, 2025

Fritz regala un sorriso agli Stati Uniti

Il pubblico di New York ha potuto gioire grazie a Taylor Fritz, testa di serie numero 4, che ha superato lo svizzero Kym in quattro set (7-6, 6-7, 6-4, 6-4). Una vittoria importante che riscatta le eliminazioni di Ben Shelton (6) e Frances Tiafoe (17), due tra i protagonisti più attesi dal pubblico americano.

Gli altri risultati maschili

Avanza anche il ceco Tomas Machac (21), che ha avuto la meglio sul francese Blanchet in tre set. Intanto si delinea il quadro dei primi ottavi di finale:

Djokovic – Struff

Machac – Fritz

Mannarino – Lehecka

Rinderknech – Alcaraz

NEW YORK, NEW YORK – AUGUST 29: Novak Djokovic of Serbia celebrates after defeating Cameron Norrie of the United Kingdom during their Men’s Singles Third Round match on Day Six of the 2025 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center on August 29, 2025 in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City. (Photo by Mike Stobe/Getty Images)

Sabalenka avanti nel tabellone femminile

Nel torneo femminile, conferma il suo status di favorita la numero uno al mondo Aryna Sabalenka, che supera il turno e si prepara ad affrontare una delle rivelazioni del torneo. Anche per lei obiettivo ottavi raggiunto, con la chiara intenzione di confermare la leadership mondiale sul cemento di New York.

