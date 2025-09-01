Sinner attento, Bublik lancia la sfida: “L’ho già battuto quest’anno, so come fare”

Paura no, ma attenzione massima: Jannik Sinner lo sa, gli ottavi agli Us Open saranno una dura scalata. Alexander Bublik è l’unico, oltre a Carlos Alcaraz, ad aver battuto l’italiano in questo 2025. È accaduto a giugno, sull’erba di Halle, dove il kazako non solo eliminò l’altoatesino al secondo turno, ma vinse anche il titolo.

Quest’anno, soprattutto dopo quella vittoria, il suo tennis è esploso: 11 vittorie consecutive, tre trofei stagionali (compresi i 250 di Gstaad e Kitzbühel) e una scalata in classifica che lo ha portato al numero 24 del ranking ATP – ma già 17 nella classifica live – con la possibilità concreta di centrare le Finals di Torino. (continua dopo la foto)

Va detto che al Roland Garros 2025, Bublik fu travolto da Sinner in tre set (6-1 7-5 6-0). Una lezione dura, ma utile: da quella sconfitta è nata la sua nuova confidenza sulla terra battuta, culminata con i primi due titoli sul rosso della carriera. “Per battere Jannik ho bisogno di intensità e concentrazione: quando servo bene è dura superarmi”, ha detto il kazako, che allo Us Open non ha ancora perso un turno di battuta in tre match.

Nel complesso Sinner conduce nei confronti diretti, con tre vittorie contro due. Oltre al successo di Halle 2025, Bublik aveva approfittato del ritiro dell’azzurro nel 2023 sempre a Halle, mentre nel 2021 fu Jannik a imporsi sia a Dubai (in rimonta dopo un tie-break da brividi) sia a Miami con una prestazione perfetta che il kazako ricorda bene: “Gli dissi che non era umano giocare così a neanche vent’anni”.

Il 27enne di Ginevra (kazako per passaporto ma cittadino del mondo per indole) resta un giocatore imprevedibile: sei mesi fa era scivolato fuori dai primi 60, stanco e svuotato. Il suo coach gli consigliò tre giorni di relax a Las Vegas: ne è uscito un Bublik trasformato, capace di vincere 20 delle ultime 22 partite e candidarsi al miglior finale di stagione della carriera. (continua dopo la foto)

Adesso, agli ottavi di finale dello Us Open, Bublik proverà a ripetere il colpo di Halle: “Sarà dura, tostissima. Non l’ho mai affrontato sui cinque set, ma cercherò di giocarmi le mie chance. Ah, e spero di non giocare alle 11 di mattina…”, ha scherzato. Dietro i sorrisi, c’è un servizio da 55 turni consecutivi senza cedimenti e una fiducia mai così alta. Sinner è avvisato: il nuovo Bublik è molto più di un giocoliere.

