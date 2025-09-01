Pronostico Pegula-Krejcikova: analisi quarti US Open 2025

Il 2 settembre 2025 sarà una giornata di grande tennis a Flushing Meadows, dove si disputeranno i quarti di finale degli US Open femminili. Tra le sfide più attese figura quella tra Jessica Pegula e Barbora Krejcikova, due tenniste dal percorso molto diverso in questo torneo, che si contenderanno un posto in semifinale nell’ultimo Slam dell’anno. L’incontro rappresenta un momento chiave per entrambe, rispettivamente numero 4 e 62 del ranking mondiale WTA. L’evento sarà trasmesso in Italia sia in chiaro che su piattaforme streaming dedicate.

Lo stato di forma di Pegula e Krejcikova verso i quarti US Open

Jessica Pegula arriva a questa sfida dopo aver mostrato una solidità impressionante nei turni precedenti. L’americana ha superato in sequenza Mayar Sherif, Anna Blinkova, Victoria Azarenka e infine Ann Lin, senza mai cedere un set e imponendosi spesso con ampi margini. La sua prestazione più recente, contro la connazionale Lin, si è conclusa in meno di un’ora con il punteggio di 6-1, 6-2, confermando un livello di gioco elevato e una condizione psicofisica ottimale.

Dall’altra parte, Barbora Krejcikova ha dovuto lottare molto di più per conquistare il passaggio del turno. La ceca ha incontrato l’americana Taylor Townsend in una vera maratona: dopo aver perso il primo set, Krejcikova ha rimontato annullando otto match point, imponendosi 1-6, 7-6, 6-3 dopo oltre tre ore di battaglia. Anche nei turni precedenti, contro Victoria Mboko, Moyuka Uchijima ed Emma Navarro, Krejcikova ha dovuto guadagnarsi la vittoria con determinazione, mostrando però una grande capacità di resilienza e tenuta mentale nei momenti decisivi.

Precedenti e dati chiave del confronto

Nonostante il divario attuale nel ranking, il bilancio degli scontri diretti tra Pegula e Krejcikova è sorprendente: la ceca si è infatti imposta in due delle tre sfide precedenti. Questo dato suggerisce che, pur partendo sfavorita secondo la classifica, Krejcikova ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà la statunitense. Inoltre, il percorso nei turni precedenti degli US Open evidenzia due approcci diversi: da una parte la costanza e la sicurezza di Pegula, dall’altra la capacità di soffrire e ribaltare situazioni complicate di Krejcikova.

Giocatrice Ranking WTA Ultimi 4 match Scontri diretti Pegula 4 4 vittorie (nessun set perso) 1 vittoria Krejcikova 62 4 vittorie (2 match al terzo set) 2 vittorie

Analisi e prospettive dei pronostici secondo gli esperti

Sebbene i bookmaker indichino Pegula come favorita in virtù della sua posizione nel ranking e del percorso netto agli US Open, il recente passato tra le due atlete invita a una certa cautela. La giocatrice americana può contare su un potente servizio e su un gioco molto solido da fondo campo, caratteristiche che si sono rivelate decisive nelle ultime settimane. Tuttavia, la capacità di Krejcikova di sorprendere nei momenti chiave, come dimostrato contro Townsend, rende la ceca una rivale mai da sottovalutare, soprattutto nei match a eliminazione diretta dove la componente mentale assume un ruolo fondamentale.

Gli esperti suggeriscono che la partita potrebbe essere più bilanciata di quanto la classifica lasci intendere. Elementi come la tenuta fisica, la gestione dei momenti di pressione e la capacità di adattarsi alle condizioni di gioco saranno determinanti nell’esito dell’incontro.

In conclusione, il match tra Pegula e Krejcikova agli US Open rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tennis femminile: una sfida tra una delle favorite del torneo e una delle più grandi outsider, entrambe pronte a dare spettacolo. Gli incontri saranno trasmessi su SuperTennis e sulle piattaforme streaming di Sky Sport, SuperTenniX, SkyGo e NOW TV, per non perdersi nemmeno un punto di questa affascinante battaglia.

