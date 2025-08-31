US Open, Bublik dopo la vittoria su Paul: “Contro Sinner sarà durissima”

Alexander Bublik centra per la prima volta in carriera la seconda settimana agli US Open, battendo nella sessione serale l’americano Tommy Paul. Per il kazako si tratta dell’undicesima vittoria consecutiva nel circuito, un momento di forma straordinario che lo proietta verso un ottavo di finale di prestigio contro il numero 1 al mondo, Jannik Sinner.
Cracking up at Alexander Bublik & Tommy Paul's pinky shake pic.twitter.com/Cgx59An9ab— CJ Fogler 🫡 (@cjzero) August 31, 2025
Il servizio e il drop shot
Bublik ha analizzato così la sua prestazione:
“Non so nemmeno io come mai il mio servizio stia funzionando così bene. Quello che so è che di break ne subirò probabilmente almeno un paio contro Sinner. Sto giocando bene e qualche rischio l’ho corso, ma mi sono detto: speriamo che non sia questa la prima volta in cui lo perdo…”
Il kazako ha sottolineato anche l’importanza di un altro colpo chiave del suo repertorio:
“Il drop shot sta funzionando molto bene, anche se all’inizio del match non mi sentivo così a mio agio sul campo.”
In vista della sfida con Sinner
Sul prossimo impegno, Bublik non ha nascosto la difficoltà:
“Sarà dura, molto dura. Non sono ancora riuscito a batterlo sulla distanza dei cinque set, ma proverò a recuperare al meglio e vedremo cosa accadrà. Cercherò di sfruttare le mie chance, sperando di non giocare alle 11 di mattina.”
Una sfida che promette spettacolo: Sinner parte favorito, ma Bublik arriva all’appuntamento con grande fiducia e una striscia positiva che lo rende un avversario insidioso.
Leggi anche:
- Sinner da brividi con Shapovalov: prima soffre, poi la sontuosa rimonta
- US Open, Musetti avanza agli ottavi: Cobolli costretto al ritiro per infortunio
- Us Open, Djokovic avanza agli ottavi: fuori Shelton e Tiafoe, esulta Fritz