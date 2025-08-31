US Open, Bublik dopo la vittoria su Paul: “Contro Sinner sarà durissima”

Alexander Bublik centra per la prima volta in carriera la seconda settimana agli US Open, battendo nella sessione serale l’americano Tommy Paul. Per il kazako si tratta dell’undicesima vittoria consecutiva nel circuito, un momento di forma straordinario che lo proietta verso un ottavo di finale di prestigio contro il numero 1 al mondo, Jannik Sinner.

Bublik ha analizzato così la sua prestazione:

“Non so nemmeno io come mai il mio servizio stia funzionando così bene. Quello che so è che di break ne subirò probabilmente almeno un paio contro Sinner. Sto giocando bene e qualche rischio l’ho corso, ma mi sono detto: speriamo che non sia questa la prima volta in cui lo perdo…”