Mondiali volley femminile, Italia ai quarti: 3-0 alla Germania con una super Egonu

Le Azzurre non si fermano. L’Italia di Julio Velasco approda ai quarti di finale dei Mondiali femminili 2025, battendo la Germania con un netto 3-0 (33° successo consecutivo in competizioni ufficiali). Un risultato che certifica la forza del gruppo e la capacità di non sbagliare quando conta davvero, al debutto nella fase a eliminazione diretta.

Egonu trascinatrice

Ancora una volta protagonista assoluta Paola Egonu, autrice di 21 punti con il 37% di efficienza offensiva. L’opposta azzurra ha fatto la differenza soprattutto nel secondo set, dove ha messo a referto ben 10 punti, inclusi quattro consecutivi che hanno spezzato l’equilibrio dal 18-18 al 22-18. Una prestazione dominante che ha indirizzato l’intero match.

Nervini e la panchina di qualità

Non solo Egonu, però. Ottima prova anche per Stella Nervini, che chiude con 11 punti. Dopo una lieve flessione a metà del secondo parziale, la giovane schiacciatrice ha lasciato spazio a Gaia Giovannini, brava a farsi trovare pronta. Tornata in campo, Nervini ha ripreso ritmo e incisività, dimostrando maturità e continuità.

Stella Nervini

Difesa blindata

Determinante anche il lavoro della linea difensiva: Monica De Gennaro ha dato spettacolo con le sue coperture e difese spettacolari, mentre Myriam Sylla ha risposto con grande efficacia al bombardamento tedesco dai nove metri, confermandosi leader insostituibile in seconda linea.

Prossimo avversario

Con il passaggio del turno, l’Italia attende ora l’esito della sfida tra Belgio e Polonia: la vincente sarà l’avversaria delle Azzurre nei quarti di finale del 3 settembre.

La marcia trionfale della Nazionale continua, con la consapevolezza che questo gruppo non intende fermarsi.

