Mondiali volley femminile, Italia spettacolare: 3-1 al Belgio e primato nel girone

A tratti travolgente. L’Italia di Julio Velasco si prende la scena a Phuket battendo 3-1 il Belgio nel big match del girone B dei Mondiali femminili 2025. Un successo che certifica il primato aritmetico nella prima fase e consente alle Azzurre di guardare con fiducia agli ottavi di finale, dove affronteranno la seconda classificata del gruppo G (una tra Germania e Polonia, entrambe già qualificate e attese allo scontro diretto mercoledì 27 agosto).

Si tratta della 32ª vittoria consecutiva in competizioni ufficiali per la Nazionale, capace ancora una volta di mettere in campo un mix di potenza, qualità e carattere.

Egonu trascinatrice

Protagonista assoluta Paola Egonu, devastante nei primi due set e mezzo. L’opposta chiude con 28 punti e il 31% di efficienza offensiva, mostrando il suo repertorio anche al servizio e a muro. La sua percentuale cala nel terzo parziale e nella fase conclusiva del match, ma resta la principale arma d’attacco della squadra.

Paola Ogechi Egonu

Nervini e Sylla decisive

Accanto a Egonu si distingue Stella Nervini, autrice di 14 punti e di una prestazione completa: solida in ricezione e lucida nelle fasi calde degli scambi più lunghi. Applausi anche per Myriam Sylla, che pur commettendo diversi errori in attacco compensa con una prova difensiva monumentale, diventando il perno della correlazione muro-difesa.

Non sorprende più la sicurezza di Monica De Gennaro, sempre impeccabile nella gestione della seconda linea. La sua direzione difensiva si conferma un fattore determinante per mantenere equilibrio e continuità di rendimento.

Mondiali volley femminile, Italia verso gli ottavi

Con il successo sul Belgio, l’Italia chiude al primo posto il girone e guarda con fiducia al prosieguo del torneo. L’appuntamento è ora per gli ottavi di finale, dove le Azzurre dovranno confermare la loro straordinaria continuità per continuare a coltivare il sogno mondiale.

