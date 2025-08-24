Mondiali volley femminile, Italia travolgente: 3-0 a Cuba e ottavi conquistati

Continua la marcia trionfale della Nazionale femminile di pallavolo ai Mondiali volley femminile in corso a Phuket, in Thailandia. Dopo l’esordio brillante contro la Slovacchia, le azzurre di Julio Velasco non lasciano scampo nemmeno a Cuba, superata con un netto 3-0 (25-9, 25-8, 25-16) in poco più di un’ora di gioco.

Si tratta della 31ª vittoria consecutiva per le campionesse olimpiche di Parigi, che grazie a questo successo strappano il pass per gli ottavi di finale con un turno di anticipo.

Azzurre incontenibili

Troppo netta la differenza di livello tecnico e di ritmo tra le due squadre: l’Italia domina in tutti i fondamentali, con la solita precisione in attacco e un muro invalicabile.

Paola Egonu è ancora la miglior realizzatrice con 12 punti, seguita da Anna Danesi (8) e dal tandem Stella Nervini-Myriam Sylla (7). Da sottolineare anche la solidità di Sara Fahr e le regie impeccabili di Alessia Orro e Monica De Gennaro.

Spazio anche alle seconde linee

Velasco ha potuto ruotare l’intera rosa, concedendo riposo alle titolari nel terzo set. In campo hanno trovato spazio Ekaterina Antropova, Gaia Giovannini, Loveth Omoruyi, Yasmina Akrari e Benedetta Sartori, confermando l’ampiezza e la qualità del gruppo.

Nonostante un po’ più di resistenza da parte di Cuba, il risultato non è mai stato in discussione: le caraibiche hanno faticato in ricezione e difesa, senza mai impensierire seriamente le azzurre.

Alessia Orro and head coach Julio Velasco talk during the final match between Italy and Brazil in Lodz, Poland, on July 27, 2025. This is the VNL Volleyball Nations League 2025 game – women’s finals tournament at the Atlas Arena. (Photo by Marcin Golba/NurPhoto via Getty Images)

Prossimo impegno col Belgio

Martedì 26 agosto alle 12 l’Italia affronterà il Belgio nell’ultima partita del girone, decisiva per il primo posto nel Pool B. Da segnalare l’assenza di Carlotta Cambi, fermata da un risentimento muscolare. Con questa Italia, però, le certezze non mancano: entusiasmo, qualità e un gruppo che continua a far sognare.

