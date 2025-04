Il TG di Sport.it del 12 aprile 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 12 aprile 2025, nel TG di Sport.it. Partiamo dal calciomercato e dall’Inter che guarda già al futuro: le mosse di Beppe Marotta soprattutto in attacco. Ancora calcio con l’incidente occorso a Mike Maignan durante Udinese-Milan, poi il tennis con Jasmine Paolini che ha annunciato il suo nuovo coach, la F1 con le prove libere del GP in Bahrein e la MotoGp con le prequalifiche in Qatar dove hanno brillato i piloti italiani.