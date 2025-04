Mercato, l’Inter fa sul serio: tutti i colpi nel mirino di Marotta

Inter, il mercato per costruire la squadra della prossima stagione si infiamma. Come sempre, Beppe Marotta e i suoi collaboratori si stanno muovendo in anticipo per rinforzare e ringiovanire la rosa da mettere a disposizione di Simone Inzaghi. E le attenzioni dei manager nerazzurri non si fermano a un solo nome, perché l’intenzione è di offrire alternative in tutti i reparti.

Il nome che fa sognare i tifosi andrebbe a rinforzare il reparto offensivo. Dopo un contatto con l’entourage di Jonathan David, infatti, è partita la trattativa per l’attaccante canadese del Lilla, e i nerazzurri sono pronti a fare un’offerta concreta per aggiudicarselo. La pista, che sembrava essersi raffreddata per via delle richieste elevate del giocatore e del suo entourage, è ora di nuovo aperta.

Il club di viale della Liberazione ha messo sul piatto una proposta da 50 milioni, con un ingaggio che potrebbe toccare i 5 milioni netti a stagione per un contratto di 5 anni. È il segnale che la dirigenza ha tutta l’intenzione di provare ad aggiudicarsi il giocatore, sia pure senza sforare determinati limiti economici. (continua dopo la foto)

Il canadese è in scadenza di contratto con il Lilla e, fino a oggi, non ha ricevuto offerte adeguate alle sue pretese. Le richieste di David sono alte: un ingaggio da 8 milioni netti a stagione e una commissione per il trasferimento che potrebbe sfiorare i 10 milioni. Una cifra importante, che ha dissuaso molte delle pretendenti, tra cui Arsenal, Barcellona e Juventus.

Il contatto con il suo agente Nick Mavromaras, avvenuto dieci giorni fa, ha posto l’Inter in prima fila per la corsa al talento canadese. La buona notizia per i nerazzurri è che la concorrenza si è finora mostrata meno decisa. L’Inter non ha mai abbandonato l’idea di ingaggiare David, ma lo ha fatto con un approccio più misurato.

La società ha deciso di proporre un ingaggio di 5 milioni netti per stagione, un contratto quinquennale che porterebbe l’attaccante a guadagnare circa 10 milioni lordi. Una proposta che rispetta i parametri finanziari dell’Inter, e potrebbe risultare interessante per un giocatore giovane, forte e con un grande potenziale. La trattativa ricorda quella che portò Marcus Thuram a Milano due anni fa: un lavoro a fari spenti, con l’affondo al momento giusto, beffando anche il Milan.

L’Inter guarda anche la difesa, e il nome più concreto è quello Luis Henrique. L’esterno del Marsiglia sembra essere alla portata dei nerazzurri. Durante un incontro recente a Monaco di Baviera, i dirigenti interisti hanno appreso che il Bayern, principale competitor per l’Inter, non considera una priorità l’acquisto del brasiliano: un’informazione che di fatto somiglia a un semaforo verde per l’Inter. (continua dopo la foto)

La dirigenza nerazzurra intende negoziare per abbassare il prezzo di Henrique, attualmente fissato a 30 milioni. Ma il management e il settore tecnico hanno individuato in questo giocatore, capace di giocare sia come centrale che come esterno, il profilo giusto per rendere ancora più forte la difesa della squadra. Anche perché l’età di Acerbi e De Vrij comincia a pesare.

L’Inter ha le idee chiare. Nonostante la distanza economica rispetto ai top club d’Europa, la società è pronta a investire nei giusti profili per proseguire nel suo ciclo di crescita. Un’ulteriore conferma che i nerazzurri seguono un piano ben definito, che prevede il rafforzamento di ogni reparto, incluso il centrocampo. In questo settore ricorre il nome del torinista Ricci, ma con Marotta potrebbe anche esserci qualche altra sorpresa.

La dirigenza nerazzurra punta a compensare con le idee l’attuale gap economico dalle corazzate europee, convinta che un lavoro intelligente sul mercato possa prolungare un ciclo già vincente. L’Inter lavora per portare a casa un colpo importante, sia con David che con Luis Henrique. Non sarà facile, ma la volontà della dirigenza è di rendere il club sempre più forte e competitivo.

