Jasmine Paolini ha cambiato coach, la scelta della campionessa toscana

Cambio importante nel team di Jasmine Paolini: la tennista italiana ha annunciato ufficialmente sui propri canali social l’ingaggio di un ex specialista del doppio come nuovo allenatore, almeno fino alla fine del Roland Garros.

Una collaborazione nata dopo l’addio a Renzo Furlan

La decisione arriva a pochi giorni dalla conclusione del rapporto con Renzo Furlan, tecnico con cui Paolini aveva raggiunto importanti traguardi nel circuito WTA. L’indiscrezione era stata lanciata per prima dall’ex tennista Dinara Safina e ripresa dall’emittente russa Bolshe, prima di trovare conferma direttamente dalla giocatrice azzurra.

🇮🇹 🚨 Jasmine Paolini annuncia l’ingresso nel team di Marc Lopez! 🚨 pic.twitter.com/B2qm3O7uqi — Luca Fiorino (@FiorinoLuca) April 11, 2025

MIAMI GARDENS, FLORIDA – MARCH 27: Jasmine Paolini of Italy reacts after a point against Aryna Sabalenka in the women’s semifinal on Day 10 of the Miami Open at Hard Rock Stadium on March 27, 2025 in Miami Gardens, Florida. (Photo by Leonardo Fernandez/Getty Images)

Chi è Marc Lopez

Il nuovo coach di Jasmine Paolini e Marc Lopez. Classe 1982 e originario di Barcellona, Lopez è un ex specialista del doppio, con un palmarès di rilievo. Ha vinto:

il Roland Garros 2016 in coppia con Feliciano López ;

in coppia con ; la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio 2016 con Rafael Nadal ;

con ; le ATP Finals 2012 con Marcel Granollers.

Nel dicembre 2021 ha debuttato nel ruolo di coach entrando nel team di Nadal, e nel maggio 2022 ha annunciato il ritiro ufficiale dal tennis professionistico.

Obiettivo Roland Garros, debutto a Stoccarda

Attualmente numero 6 del ranking mondiale, Paolini tornerà in campo al torneo WTA 500 di Stoccarda, in programma dal 12 aprile. Sarà lì che prenderà ufficialmente il via la collaborazione tecnica con Marc Lopez, in vista dell’appuntamento clou della stagione sulla terra: il Roland Garros.

