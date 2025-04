Strepitoso Musetti! Doma Tsitsipas in rimonta, è semifinale a Montecarlo

Lorenzo Musetti non smette di stupire e, dopo essere stato sull’orlo del baratro sul punteggio di 1-6, 1-6 0-40, comincia a macinare tennis e rimonta con ferocia e con un tennis come sempre elegante e bello da vedere uno Tsitsipas che a un certo punto ha ceduto. Come spesso gli capita negli ultimi tempi, il greco appena ha perso le certezze si è innervosito e non è più riuscito a dominare il gioco.

Con una prestazione di enorme spessore Lorenzo Musetti ottiene la vittoria più importante della carriera nel suo torneo preferito! Vai Musoooooo!!!! E grande anche Simone Tartarini#MonteCarloMasters pic.twitter.com/jT1lTZ5sJ2 — Dario Puppo (@DarioPuppo) April 11, 2025

Demerito di Tsitsipas, certo, ma soprattutto merito del Musetti 2.0 che stiamo vedendo a Montecarlo. Un tennista rigenerato e, soprattutto, combattivo come non lo avevamo mai visto. Non si arrende mai Lorenzo, e la dimostrazione sono proprio i tre match vinti dopo aver perso il primo set. Ora il carrarino è in semifinale, dove troverà Alex De Minaur in una forma strepitosa, che ha annichilito Dimitrov con un doppio 6-0.

La partita di Musetti con Tsitsipas è iniziata malissimo. Lorenzo sembra nervoso e poco ispirato, mentre il greco sciorina il suo miglior tennis con potenza e precisione. Il primo set scivola sullo stesso spartito, con Musetti che non trova conforto dal servizio e subisce ben tre break: il parziale termina sul 6-1. E l’inizio del secondo set non è migliore. Sul 2-1 per il greco Musetti al servizio va sotto 0-40, sembra l’inizio della fine e invece è il momento della riscossa.

Non solo Lorenzo riesce a salvarsi, ma si porta 3-1 strappando il servizio all’avversario nel game successivo. Poi ha un passaggio a vuoto sul suo servizio e restituisce il favore a Tsitsipas, ma nel turno successivo si riprende il break e sul 5-3, quando va a servire per il set, non trema e chiude con merito sul 6-3.

Musetti 2.0 non molla mai: e ora è semifinale con De Minaur

Il terzo e decisivo set gira su due momenti particolari: il primo sul 2-1 per il greco, quando Lorenzo riesce ad annullare ben 4 palle break. E poi sul 4-3, quando Tsitsipas ha un passaggio a vuoto, compie due doppi falli e Musetti ne approfitta per portarsi sul 5-3. Si porta 0-30 ma Tsitsipas ha una reazione d’orgoglio e tiene il servizio.

Il carrarino va a servire per il match, perde il primo quindici e fa scorrere un brivido fra i suoi tifosi: ma da quel momento Muso non cede più un punto, va 40-15 e chiude alla grande sul 6-4. Ora è in semifinale, la prima per Lorenzo in un Master 1000, ed è anche la prima volta che Musetti è riuscito a battere Tsitsipas. E vedremo se questo Musetti 2.0 riuscirà a stupirci ancora. Intanto, ha raggiunto il suo best ranking e si avvicina ai Top 10: forza Lorenzo, che il viaggio è appena iniziato.

