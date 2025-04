Attimi di grande apprensione al Bluenergy Stadium durante Udinese-Milan, partita valida per la Serie A, a causa di un violento scontro di gioco tra Mike Maignan e il compagno Jimenez. Il portiere del Milan, uscito con decisione fuori dall’area per intercettare un pallone, ha impattato testa contro testa con il difensore spagnolo.

Maignan a terra: trauma cranico e trasporto in ospedale

Dopo il contatto, Maignan è rimasto a terra, visibilmente stordito. I compagni hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Il portiere francese è stato trasportato in barella fuori dal campo, tenendosi una mano sulla testa. Era cosciente, ma ha riportato un forte trauma cranico.

Subito dopo l’uscita, Maignan è stato portato in ospedale per accertamenti, che per fortuna hanno dato esito negativo. Il giocatore passerà comunque la notte in osservazione, prima di rientrare a Milano nella mattinata di sabato.

Applausi da tutto lo stadio, zittiti i fischi

Al momento dell’uscita dal campo, tutto lo stadio ha applaudito Maignan, in segno di rispetto. Un gesto importante che ha zittito i fischi provenienti da parte della tifoseria friulana, probabilmente legati ai fatti del 20 gennaio 2024, quando lo stesso Maignan aveva abbandonato il campo per insulti razzisti, causando la sospensione della partita per 5 minuti.

Jimenez sostituito dopo lo stesso scontro

Anche Jimenez ha accusato le conseguenze dello scontro. In un primo momento era rimasto in campo, ma quindici minuti dopo si è accasciato e ha richiamato l’attenzione dello staff medico del Milan. È stato sostituito precauzionalmente ed è uscito sulle sue gambe, per poi essere accompagnato negli spogliatoi per i controlli del caso.

