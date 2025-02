Il Napoli ha trovato un nuovo esterno d’attacco, ma Conte ricorda che “Kvaratskhelia non è stato sostituito”

Calciomercato Napoli, il dopo Kvaratskhelia sarà Allan Saint-Maximin, di proprietà dell’Al-Ahli: anche se Conte dice che il georgiano “non è stato sostituito”. Il Napoli ha già ottenuto il sì del giocatore, esterno offensivo classe 1997 ex Newcastle, attualmente in prestito al Fenerbahçe ma di proprietà del club arabo. In queste ore è in corso lo scambio di documenti tra i club per formalizzare l’operazione.

🚨🔵 Napoli and Al Ahli have started exchanging all documents for Allan Saint-Maximin deal.



Loan deal worth €3/4m agreed, NO buy option included.



❗️ All parties are waiting the legal green light from Saudi side and Fenerbahçe to break loan… then will be here-we-go. pic.twitter.com/0Ht2iFz7vv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2025

L’intesa è stata trovata sulla base di un prestito secco per una cifra compresa tra i 3 e i 4 milioni di euro, senza alcuna clausola di riscatto né obbligo né diritto. Ora si attende soltanto l’interruzione ufficiale del suo prestito al Fenerbahçe, dopodiché il giocatore potrà sbarcare in Italia per iniziare la sua nuova avventura in maglia azzurra.

Conte: “Kvara? Oggi comunque non è stato sostituito”

Antonio Conte non pare molto contento della scelta della società di non sostituire Kvartskhelia con un giocatore dello stesso peso, che evidentemente non può essere Allan Saint-Maximin, che può essere certamente utile alla causa del Napoli ma ha caratteristiche molto diverse dal georgiano. “Dissi il mercato mi restituisca lo stesso livello – ha detto oggi il tecnico salentino in conferenza stampa – E’ inevitabile che abbiamo perso un giocatore importante, oggi comunque non è stato sostituito”.

Antonio #Conte: “Dissi il mercato mi restituisca lo stesso livello. A detta di tutti #Kvaratskhelia è un giocatore importante, venduto a 70-75 milioni di euro, le altre uscite sono state rimpiazzate, la sua no. Oggettivamente è uscito un campione dalla rosa. Merito comunque ai… pic.twitter.com/NKZtF2sm8c — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 1, 2025

Poi incalza ancora: “Va bene tutto, ma non dobbiamo buttare fumo negli occhi. A detta di tutti è un giocatore importante, venduto a 70-75mln di euro, le altre uscite sono state rimpiazzate, quella di Kvara ad oggi no. Nessuno può dire ci siamo rinforzati con l’uscita di Kvara o indeboliti, ma oggettivamente è uscito un campione dalla rosa che ha fatto comunque la prima parte di campionato”.

