Il Bologna prima soffre poi vince in rimonta con il Cagliari: decisivo il "10" Orsolini

Bologna-Cagliari 2-1, i rossoblu prima soffrono poi vincono in rimonta grazie a due gol del “10” Riccardo Orsolini. Il Bologna centra la seconda vittoria consecutiva, superando il Cagliari in rimonta con il risultato di 2-1. Dopo il successo contro il Milan, la squadra di Italiano consolida la propria posizione in classifica, riprendendosi il 6° posto.

Primo tempo: Piccoli punisce un Bologna poco concreto

Il Cagliari di Nicola si presenta al Dall’Ara con un 4-4-2 solido, puntando tutto su compattezza difensiva e rapide ripartenze. Dopo un avvio aggressivo del Bologna, vicino al gol con una mancata deviazione di Castro su sponda di Erlic, gli ospiti colpiscono alla prima occasione utile.

Al 22′ è Piccoli a sbloccare il match: avvia l’azione e la conclude con un preciso colpo di testa sul morbido cross di Augello. I rossoblù provano a reagire, ma si rivelano imprecisi sotto porta, chiudendo il primo tempo sotto di un gol.

La ripresa: Orsolini e Cambiaghi cambiano tutto

All’intervallo, Italiano corre ai ripari inserendo Cambiaghi. La mossa si rivela subito vincente: al 53′ proprio Cambiaghi si conquista un rigore, trasformato con freddezza da Orsolini per l’1-1. Dieci minuti dopo, ancora Cambiaghi scappa sulla fascia e serve a Orsolini un pallone solo da spingere in rete: 2-1 e sorpasso Bologna. Il Cagliari, già ribaltato nel punteggio, perde anche Luvumbo per infortunio.

Al 75′ il Bologna sfiora il tris con Lucumi sugli sviluppi di un corner, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Il Cagliari fatica a reagire e non riesce mai a creare veri pericoli dalle parti di Skorupski. Al triplice fischio, il Dall’Ara esplode: per la seconda volta consecutiva, il Bologna ribalta una partita e incassa altri tre punti preziosi.

Con questo successo, il Bologna consolida il 6° posto in classifica e continua la sua corsa europea. Per il Cagliari, invece, la situazione si fa critica: la squadra di Nicola resta nei bassifondi della classifica, sempre più distante dal Venezia.

