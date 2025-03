Home | Il Toro espugna il Brianteo con un gol per tempo, notte fonda per il Monza di Nesta

Monza-Torino 0-2, i granata espugnano il Brianteo con un gol per tempo: è notte fonda per la squadra di Nesta, mai in partita. Una partita gestibile sulla carta ma potenzialmente scivolosa per il Torino, che con un gol per tempo scaccia i guai e affonda il Monza: prima Elmas, poi Casadei. Vanoli si prende la vittoria per 2-0 e tre punti fondamentali. Si fa ulteriormente critica la situazione dei brianzoli, a picco in classifica.

Elmas sblocca il match

Tra sogni e realtà, Monza e Torino si giocano obiettivi diversi: per i biancorossi l’urgenza è assicurarsi la salvezza stagionale, mentre il Toro sogna l’Europa. La partita non offre ritmi irresistibili, con un primo tentativo di Casadei e la risposta di Keita nei primi minuti.

Un’occasione sprecata da Walukiewicz sembra chiudere un primo tempo destinato allo 0-0, finché Elmas non decide di lasciare il segno al 41′: destro in girata imprendibile per Turati e vantaggio granata. Il Monza si ritrova così costretto a inseguire.

Casadei chiude i conti

Nella ripresa, è ancora Casadei a creare scompiglio nell’area del Monza, con Turati chiamato a un grande intervento sotto la traversa. Un salvataggio provvidenziale di Maripan su Zeroli fa partire il contropiede perfetto del Torino, chiuso dal diagonale di Che Adams.

L’episodio chiave arriva poco dopo: un’ingenuità di Palacios regala il pallone a Casadei, che in area scaglia una mina e firma il 2-0.

Il Monza prova a reagire con un mancino a giro di Dany Mota, ma Milinkovic-Savic risponde presente e chiude la porta, blindando la vittoria granata.

Situazione sempre più preoccupante per il Monza, il Toro in corsa per sognare l’Europa

Con questo successo, il Torino ritrova una vittoria in trasferta che mancava dal 13 dicembre contro l’Empoli. La corsa per un posto in Europa resta aperta e potrebbe riservare sorprese da qui alla fine della stagione. Situazione sempre più preoccupante, invece, per il Monza di Nesta, ultimo in classifica e sempre più distante dal Venezia. La salvezza, ora, sembra un obiettivo sempre più lontano.

