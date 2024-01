“Ho un tumore al terzo stadio”: l’annuncio choc della conduttrice tv

Ha sconvolto l’intero studio e tutto il pubblico a casa, l’annuncio shock della conduttrice Tv. Nessuno si aspettava che avrebbe rivelato in diretta nazionale di avere un tumore al seno e per questo motivo dovrà sottoporsi ad un intervento molto invasivo. La giornalista, commuovendosi, ha voluto anche dare un consiglio a tutte le donne.

L’annuncio choc della conduttrice tv

Il pubblico della CNN è rimasto sconvolto dopo l’annuncio scioccante fatto in diretta tv da uno dei volti più noti dell’emittente americana. La giornalista Sara Sidner ha infatti reso noto di aver avere un tumore al seno al terzo stadio, di essere nel secondo mese di chemioterapia e commuovendosi ha rivelato di doversi sottoporre ad una mastectomia bilaterale, un intervento invasivo. Nel suo annuncio ha sottolineato che il cancro a seno non è una condanna a morte ma ha espresso il suo sgomento nei confronti di una statistica che ha evidenziato che le donne nere hanno il 41% in più di probabilità di morire a causa del tumore al seno rispetto alle loro controparti bianche. (continua dopo la foto)

Le commoventi parole della conduttrice TV

Nel suo annuncio, Sara Sidner ha focalizzato l’attenzione sull’importanza di sottoporsi alla mammografia una volta all’anno, sottolineando che statisticamente una donna su otto può sviluppare il cancro al seno. La giornalista ha rivelato di avere ricevuto questa agghiacciante diagnosi ad ottobre, subito prima di recarsi in Israele per raccontare del conflitto tra israeliani e palestinesi. Dopo il suo ritorno a New York, il risultato della biopsia ha confermato che il nodulo notato mesi prima era canceroso ed era progredito fino al terzo stadio.

“Quando ho avuto la notizia non l’ho detto a nessuno, nemmeno a mia madre, a mio marito, alle mie sorelle o ai miei amici. Avevo solo bisogno di elaborarlo“, ha rivelato in un momento toccante. Come raccontato, è rimasta “scioccata”: “Non sono mai stata malata un giorno in vita mia. Non fumo. Bevo raramente. Il tumore al seno non è presente nella mia famiglia. Eppure eccomi qui, con un cancro al seno al terzo stadio. È difficile dirlo ad alta voce“, ha detto con la voce spezzata dalle lacrime. Nonostante la tragica notizia, Sara non ha perso la voglia di vivere, al contrario: “Sto imparando che, qualunque sia l’inferno che attraversiamo, sono ancora follemente innamorata di questa vita. E il solo fatto di essere viva mi fa sentire diversa ora“