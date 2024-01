Lutto nella musica, è morta la compagna del famoso cantante

Grave lutto per il famoso cantante: è morta la compagna. La donna è stata trovata morta nella sua abitazione venerdì scorso. Aveva 45 anni e, oltre al compagno, lascia due figlie di 15 e 5 anni. La causa della morte non è ancora stata resa nota. La polizia, però, non ha riscontrato elementi che facciano pensare ad un decesso non naturale. Il compagno, nell’arco di tre anni, ha perso oltre alla compagna anche il padre, il fratello e un nipote. (Continua…)

Leggi anche: Tragedia in Italia, donna si lancia dal nono piano con la figlia in braccio e il cane

Leggi anche: Terribile incidente per la famosa italiana: “Potevo morire”

È morta la compagna del famoso cantante

È morta la compagna del famoso cantante. La tragica scomparsa è avvenuta venerdì, quando la donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione. Al momento non sono note le cause del decesso. La polizia sta indagando, ma non risultano elementi che facciano pensare ad un decesso non naturale. La donna, alla fine del 2021, aveva avuto problemi con un rene che era funzionale solo al 35% e si è sottoposta ad un trapianto. Al momento del decesso, però, sembra che la donna non soffrisse di particolari patologie. (Continua…)

Leggi anche: Violenta tromba d’aria in Italia, coinvolta una nave da crociera: danni terribili

Leggi anche: Si frequentano per sei mesi e decidono di sposarsi, poi la scoperta choc

Morta la compagna di James Morrison

È mora Gill Catchpole, compagna di James Morrison, famoso artista britannico e autore delle hit ‘You give me something’, ‘I won’t let you go’ e ‘Broken strings’. La donna aveva 45 anni ed è stata trovata morta venerdì scorso nella sua abitazione. Un amico del cantante ha dichiarato ai media britannici che James sarebbe “devastato” e che stia ricevendo tutto il supporto dalla sua famiglia: “Sta tenendo duro per le figlie, ma ha chiesto ai suoi cari di essere lasciato solo durante il lutto“. Si tratta del quarto lutto per il cantante nel giro di pochi anni. Prima della compagna, infatti, sono morti il padre, il fratello e il nipote. (Continua…)

La storia d’amore tra James e Gill

La storia d’amore tra James Morrison e Gill Catchpole è iniziata quando il cantante aveva appena 17 anni. La ragazza lo aveva conosciuto in quanto si era trasferita come affittuaria nella casa di sua madre, insieme a quello che allora era il suo fidanzato. In seguito, l’ex fidanzato di Gill ha iniziato a uscire con la madre del cantante, il quale si è a sua volta innamorato di Gill. Da allora non si sono più lasciati, affrontando insieme molte difficoltà, tra cui le nascite difficoltose delle loro figlie. La coppia, infatti, ha due figlie di 15 e 5 anni. Entrambe hanno avuto complicanze durante il parto: Elsie aveva il cordone ombelicale attorcigliato sul collo durante il parto, mentre Ada è nata 11 settimane prematura.