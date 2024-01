Spende 100mila euro in chirurgia plastica ma finisce malissimo

La modella di Playboy ha ammesso di aver speso quasi 100mila euro nella chirurgia plastica. La ragazza è ricorsa alla chirurgia per migliorare il proprio aspetto con botox, filler dermici, rinoplastica e mastoplastica additiva e il risultato l’ha completamente soddisfatta. Tra i tanti scatti che pubblica sui social, dove mette in evidenza il suo corpo, gli utenti la criticano per l’aspetto che ha ottenuto dopo quei numerosi interventi, per alcuni troppi. (Continua dopo le foto)

Ana Espinola spende 100mila euro in chirurgia plastica, il motivo

Ana Espinola è una modella di Playboy originaria del Paraguay di 23 anni. La ragazza ha ammesso di essersi sottoposta più volte ad interventi di chirurgia plastica. Il motivo? Migliorare il suo aspetto. Nell’ultimo periodo, ha ammesso, il mercato sta diventando sempre più competitivo per le donne. “Ci sono sempre più belle ragazze, più in forma, più ammalianti, è difficile restare sulla cresta del successo quando la competizione è sempre più alta”, le sue parole con le quali ha spiegato che qualche ritocchino è necessario. (Continua dopo le foto)

Per Ana, la chirurgia plastica è un investimento necessario

Ana Espinola ha una concezione di bellezza tutta sua. “Non esistono persone brutte, esistono solo persone che non hanno voglia di investire su sé stesse. Non ci trovo nulla di male a migliorare un aspetto del corpo che non ti piace o con il quale non ti senti a tuo agio. La gente non pagherà mai per vedere qualcosa che non è attraente e, quindi, se non si fa lo sforzo di abbellirsi, ecco che i clienti non investiranno nel tuo profilo – ha detto parlando del suo lavoro -. Alla fine, ormai, sono tutti in bikini e, sui social, diventa sempre più difficile andare virale semplicemente mostrando il seno, quindi, bisogna intervenire anche su altri aspetti, ad esempio, io ho rifatto il naso”. Ana pubblica su Instagram degli scatti molti sexy: la ragazza ha 2 milioni di followers ma non tutti le fanno i complimenti. (Continua dopo le foto)

Ana Espinola spende 100mila euro in chirurgia plastica, pioggia di critiche sul suo aspetto

La 23enne originaria del Paraguay ha raccontato di non sentirsi offesa per certe parole degli hater sul suo naso. “Io non mi offendo quando le persone mi dicono che sembro Michael Jackson, in fondo, lui mi piaceva”, ha raccontato. Ana invece non sopporta quando gli haters le scrivono che ha “troppa plastica nel suo corpo. La gente, purtroppo, non capisce mai quando non deve parlare a sproposito ma anche questo fa parte del gioco”, ha ammesso.