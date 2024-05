Guerrina Piscaglia, la notizia choc a 10 dalla scomparsa

Guerrina Piscaglia è scomparsa nel nulla il pomeriggio del 1° Maggio 2014, a cinquant’anni, lasciando da soli il marito Mirko Alessandrini e il figlio Lorenzo. Non è mai stata ritrovata. Un anno dopo padre Gratien Alabi, 54 anni, amico di famiglia e amante della donna, è stato arrestato con l’accusa di averla uccisa e sepolta. Dal giorno della sua scomparsa sono passati dieci anni. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: 15enne scomparsa in Italia, ricerche finite: come l’hanno trovata

Leggi anche: Ragazza scomparsa da 5 notti, il ritrovamento choc: cosa c’era vicino casa

Leggi anche: Piccola Kata, la notizia dopo 10 mesi dalla scomparsa

Leggi anche: Bambina di 2 anni scomparsa, è allarme: si cerca in tutta Europa

Guerrina Piscaglia, tutte le novità a 10 dalla scomparsa

Guerrina Piscaglia è scomparsa il 1° Maggio 2014 da Ca’ Raffaello, una località di Badia Tedalda, comune italiano in provincia di Arezzo. Geograficamente costituisce un’exclave toscana in Emilia-Romagna, in quanto interna al territorio della provincia di Rimini e confinante con i comuni di Casteldelci, Pennabilli e Sant’Agata Feltria. Da allora Guerrina Piscaglia non ha più fatto ritorno a casa. Passati dieci anni, il tribunale di Arezzo potrebbe dichiarare la morte presunta ma non sarà fatto visto che la certezza del decesso è evocato dalla sentenza di condanna a 25 anni per omicidio volontario per il frate congolese Gratien Alabi, 54 anni, ex parroco a Ca’ Raffaello e consocoiuto come padre Graziano. L’ex religioso sta scontando la pena nel carcere di Opera.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”