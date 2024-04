Bambina di 2 anni scomparsa, è allarme: si cerca in tutta Europa

Varie. Danka Ilic, una bambina di due anni, è sparita nel nulla in Serbia lo scorso 26 marzo 2024. L’Interpol ha lanciato l’allarme e adesso si è alla ricerca della piccola in tutta Europa. Scopriamo insieme maggiori dettagli di questa terribile vicenda. (Continua a leggere dopo la foto)

Danka Ilic, scomparsa una bambina di due anni in Serbia

Una sconvolgente allerta ha scosso l’intera Europa a seguito della scomparsa di Danka Ilic, una bambina di soli due anni, il 26 marzo, nella città di Bor, Serbia. La piccola è misteriosamente sfuggita al controllo della madre, innescando un’allerta internazionale. L‘Interpol ha attivato un avviso di ricerca mentre, nel paese d’origine, è stato invocato per la prima volta il sistema Amber Alert, il quale scatta in caso di rapimento di un minore. Il programma televisivo “Chi l’ha visto?” ha anche dedicato spazio al caso. Nonostante i fervidi sforzi, al momento le ricerche non hanno ancora dato esiti concreti, lasciando un’inquietante incertezza sul destino della piccola Danka. (Continua a leggere dopo la foto)

Le parole della madre e l’avvistamento

La madre di Danka, Ivana, ha raccontato il momento della sparizione della figlia. “Eravamo a Banjsko Polje per una passeggiata. Un istante era lì, e il momento dopo era sparita“, ha dichiarato la donna. L‘Interpol ha lanciato un appello alle forze dell’ordine in tutta Europa per il supporto nelle ricerche di Danka, suggerendo la preoccupante ipotesi che la bambina potrebbe essere stata portata al di fuori dei confini della Serbia. A Vienna è stato segnalato un presunto avvistamento di Danka da parte di un uomo che ha registrato un video in cui compare una bambina con un ciuccio e i capelli raccolti in un codino, la quale sembrerebbe assomigliare alla piccola scomparsa.

