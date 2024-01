“Grande Fratello”, voci choc su Grecia: la grave accusa – Al Grande Fratello Grecia Colmenares è arrivata all’inizio. L’attrice di soap opera è entrata nella Casa a settembre e in qualità di “veterana” ha avuto la possibilità trascorrere un magnifico pomeriggio alla Spa. Il “GF” ha deciso infatti di premiare Anita, Beatrice, Fiordaliso, Giuseppe, Grecia, Letizia, Massimiliano, Paolo, Rosy e Vittorio, regalando loro un pomeriggio di assoluto relax. Scelta che alcuni utenti sui social hanno giudicato indelicata, visto che ieri pomeriggio è stato tumulato il padre della Luzzi. (continua a leggere dopo le foto)

Ma torniamo a Grecia Colmenares, che nelle ultime ore ha ricevuto aspre critiche da parte di Fiordaliso. La cantante ha fatto una rivelazione scottante sulla concorrente. Nei giorni scorsi era stata l’attrice di “Vivere”, Beatrice Luzzi, invece, a lasciarsi andare ad un duro sfogo con Monia La Ferrera: “Le persone che si ripetono non mi piacciono. La conosco da quattro mesi e si ripete sempre: nelle reazioni, negli atteggiamenti, nelle abitudini, è molto ripetitiva. Non reggo questo atteggiamento, non è molto credibile… Lei dice che è così da quando è piccola, io ci credo però personalmente non mi interessa più di tanto perché se è tutto un pò così è sempre tutto uguale no?”, il lungo commento sulla compagna di avventura. (continua a leggere dopo le foto)

“Lei è sempre allegra, sempre carina, ma guai a toccarle i suoi protetti, lì cambia totalmente. Se tocchi le sue cose, tira fuori le unghie, giustamente eh. Lei adesso si sta un pò rilassando perché poverina per due o tre mesi l’hanno puntata”, ha continuato Beatrice Luzzi, commentando il comportamento assunto da Grecia al “Grande Fratello”. Dello stesso avviso Monia La Ferrera, che la trova troppo accondiscendente: “Si fa passare troppe cose, cose che a me invece darebbero fastidio. Io ancora non l’ho vista tirare fuori le unghie per questo ti dico così. Non va neanche bene che tutti dicono di lasciar perdere perché ‘tanto lei è fatta così’. Io se fossi in lei, mi darebbe fastidio…”. Nelle ultime ore anche Fiordaliso ha speso qualche parola su Grecia Colmenares. Uno sfogo durissimo che non è passato inosservato. (continua a leggere dopo le foto)

Fiordaliso in un confessionale ha detto riferendosi a Grecia Colmenares: “Lei è qui per lavorare, è come se fosse stata scritturata in un film e va avanti a essere Grecia Colmenares, grasie vida grasie vida grasie vida grasie vida…”. E il pubblico si è trovato d’accordo con la cantante, almeno questo sembra a leggere i commenti sui social. “Finalmente una che ha detto chiaro e tondo come stanno le cose”, ha scritto un utente. “Spero che Fiordaliso cominci a esprimersi così anche fuori dal confessionale”, si può notare in un altro post pubblicato su “X”.