Nella puntata di ieri 14 marzo del Grande Fratello, si è tornati a parlare del rapporto tra Giuseppe e Beatrice e di quest’ultima con Vittorio. Secondo Garibaldi e altri inquilini, tra l’attrice ed il modello c’è stato di più di una semplice amicizia. Pare infatti, che il mese scorso Greta, abbia spifferato a Paolo e Letizia cose raccontate da Menozzi su fatti privati delle Luzzi.

Leggi anche: “Grande Fratello”, sfogo choc di Rosy Chin: “Spacco tutto!”

Leggi anche: “Grande Fratello”, chi sarà il prossimo eliminato: cosa dicono i sondaggi

Rivelazioni su Beatrice: la confessione di Greta

Il mese scorso, durante la famosa gita fuori porta degli inquilini della casa del Grande Fratello, Vittorio avrebbe raccontato a Greta delle cose “private, agghiaccianti, che fanno venire i brividi” riguardanti Beatrice Luzzi. Nella puntata di ieri, Alfonso ha tirato fuori questo discorso chiedendo maggiori chiarimenti alla Rossetti che però ha detto di non ricordare nulla, per questo motivo il conduttore ha mandato in onda una parte del filmato in cui lei racconta tutto a Paolo e Letizia. La produzione ha deciso di censurare alcune parti della cilp perché contenenti dettagli molto intimi. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)