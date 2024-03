“Grande Fratello”, chi sarà il prossimo eliminato: cosa dicono i sondaggi

Nella puntata di ieri, 14 marzo, è stata finalmente comunicata la data della finale di questa edizione del Grande Fratello: lunedì 25 marzo la casa più spiata d’Italia chiuderà (almeno fino a settembre). Dunque ancora tre puntate per far fuori una decina di concorrenti e scoprire chi sarà il vincitore. Sarà un giovane o un senior? Nel corso della serata Anita Olivieri è stata la prima candidata al televoto di lunedì prossimo, con lei Sergio, Greta e Simona. Chi uscirà? Dai primi sondaggi tutto sembra già chiaro.

Grande Fratello, puntata 14 marzo

la puntata di ieri del Grande Fratello si è aperta con l’annuncio di Alfonso Signorini della data della finale. Dopodiché si è passati a Pela e Alessio, con l’incontro di quest’ultimo con la sorella della Vatiero, che lo aveva definito pagliaccio e accusato di prendere in giro Perla. Le sorprese però non sono finite, mentre i ragazzi guardavano un video con protagonisti Greta e Sergio e il bacio la casa è andata in black-out e sono stati costretti ad accomodarsi tutti in giardino, ma prima ha fatto il suo ingresso Marcella, la mamma di Greta, che ha espresso le sue perplessità sulla nuova relazione che della figlia. Nuovo confronto tra Beatrice, Giuseppe e Vittorio per chiarire se tra quest’ultimo e la Luzzi ci sia stato qualcosa di più di una semplice amicizia. Alla fine si è tornati a parlare di Anita e la scelta di stroncare il suo rapporto con Edoardo per buttarsi tra le bracci di Alessio dopo le critiche ricevute dai coinquilini che mettevano in dubbio il suo sentimento. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)