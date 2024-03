“Grande Fratello”, come è andato il rientro a casa di Garibaldi

Il “Grande Fratello” è terminato e i finalisti hanno fatto il loro ritorno a casa. Giuseppe Garibaldi, ad esempio, è tornato nella sua terra d’origine, la Calabria. Sui social sono stati diffusi alcuni video dell’accoglienza riservatagli dai suoi concittadini. (Continua…)

Chi è Giuseppe Garibaldi

Giuseppe Garibaldi è divenuto famoso in seguito alla sua partecipazione al “Grande Fratello”. Egli ha trent’anni e viene dall’Aspromonte, in Calabria. Il suo nome richiama quello dell’eroe dei due mondi. In merito alla sua discendenza, Giuseppe ha dichiarato: “È stato ferito in Aspromonte e si dice che quando è stato ferito, si è approcciato con nuove Anite e da lì è nata tutta la dinastia dei Garibaldini”.

Garibaldi lavora di giorno come bidello in una scuola di Piacenza e di sera come barman a Crema. Il suo obiettivo, però, è quello di conquistare il cosiddetto “posto fisso”, che sia a scuola o in televisione. Prima del “Grande Fratello”, Garibaldi è già apparso in tv in una sketch comedy su Italia Uno. (Continua…)

La sua esperienza al “Grande Fratello”

L’esperienza di Giuseppe Garibaldi nella casa del “Grande Fratello” è stata densa di emozioni. Il giovane ha vissuto momenti di alti e bassi. Ad un certo punto è stato costretto a lasciare la casa per problemi di salute, ma poco dopo è rientrato. Nella casa si è avvicinato ad Anita Olivieri, a Samira Lui, ma soprattutto a Beatrice Luzzi, con la quale si è scambiato un bacio. La sua esperienza si è spenta ad un passo dalla finale. Garibaldi era molto deluso di non essere arrivato in finale. È stato però senza ombra di dubbio uno dei protagonisti di questa edizione. Terminato il programma, Garibaldi ha fatto ritorno nella sua Calabria e l’accoglienza è stata da brividi. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)