“Grande Fratello”, il pubblico infuriato con Perla: cos’è successo

Perla Vatiero è una delle protagoniste di questa edizione del “Grande Fratello“. Nelle ultime ore, però, si è resa protagonista di un gesto che ha fatto infuriare il pubblico. Alcuni telespettatori hanno addirittura chiesto la squalifica dell’ex fidanzata di Mirko Brunetti. La produzione del reality show nelle prossime ore visionerà il materiale a propria disposizione e prenderà una decisione definitiva. (Continua…)

Perla Vatiero concorrente del “Grande Fratello”

Tra i concorrenti di questa nuova edizione del “Grande Fratello” troviamo anche Perla Vatiero. La giovane è divenuta nota in seguito alla partecipazione a “Temptation Island”, reality show in onda in prima serata su Canale 5. Perla è entrata in un secondo momento nella casa più spiata d’Italia. Tra i suoi coinquilini ha ritrovato l’ex fidanzato, Mirko Brunetti. La loro storia d’amore è terminata proprio a “Temptation Island”. Nella casa, i due hanno avuto modo di chiarire quanto successo tra di loro. C’è chi spera in un ritorno di fiamma, anche se al momento sembra non ci siano molte possibilità. (Continua…)

Un gesto di Perla non è piaciuto al pubblico

Mercoledì pomeriggio il “Grande Fratello” ha chiesto ai concorrenti di svolgere un compito. Gli inquilini della casa più spiata d’Italia si sono cimentati con alcune decorazioni natalizie. Tra una chiacchiera e l’altra, però, Perla ha commesso un enorme scivolone. L’episodio ovviamente è finito immediatamente sul web. I telespettatori, infatti, hanno estratto il filmato dalla diretta ed hanno pubblicato il video sui social. In breve tempo lo scivolone di Perla è diventato virale. (Continua…)

Cosa ha detto

Parlando di Monia La Ferrera, da poco entrata nella casa del “Grande Fratello”, Perla ha esclamato: “Lei è naturale, ha dei labbroni carnosi, il naso da mulatta, negretta…“. Il pubblico ha immediatamente chiesto la squalifica dell’ex fidanzata di Mirko Brunetti. Nonostante il termine sia stato detto senza malizia, infatti, molti si sono indignati. Ricordiamo che per un caso simile fu squalificato Fausto Leali, nonostante anche in quel caso le intenzioni del cantante erano tutt’altro che “belligeranti”. (Continua…)