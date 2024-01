“Grande Fratello”, la pessima notizia dopo la puntata di ieri

La nuova edizione del Grande Fratello, quella depurata dal trash come ordinato da Pier Silvio Berlusconi, sta letteralmente regalando numerosi colpi di scena al pubblico di Canale 5. La puntata del noto reality andata in onda ieri 8 Gennaio 2024 su Canale 5 è stata ricca di colpi di scena. Per prima cosa, il conduttore Alfonso Signorini ha rimproverato alcuni concorrenti per aver tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti di Beatrice Luzzi quando è venuto a mancare il padre. Poi c’è stato il rientro a sopresa dell’attrice in gioco. Nonostante ciò, per il padrone di casa non ci sono state belle sorprese post puntata. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, ascolti puntata 8 Gennaio 2024: lo share

La puntata del Grande Fratello in onda lunedì 8 Gennaio su Canale 5 si è aperta con la strigliata del conduttore Alfonso Signorini ad alcuni concorrenti, in particolare a chi ha tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti di Beatrice Luzzi quando è venuto a mancare il padre: “Con il comportamento all’interno della casa e vedendo alcune immagini qualche ora dopo sono rimasto addolorato e devo dirvelo sinceramente. Ho fatto una cosa che non ho mai fatto nei 5 anni di conduzione e nemmeno nei dieci anni precedenti, ho pubblicato un post su Instagram che diceva: “La mancanza di empatia di alcuni concorrenti mi lascia senza parole“. Tutto qui”. Nonostante il colpo di scena con il rientro in gioco di Beatrice, il programma a livello di ascolti è stato sconfitto dalla concorrenza e per Alfonso Signorini la mattinata di oggi 9 Gennaio si è aperta con una brutta sorpresa. (Continua a leggere dopo la foto)

Vince la serata la nuova serie di Rai 1

Nonostate la puntata del Grande Fratello di lunedì 8 Gennaio sia stata molto appassionante, questa mattina i dati Auditel non hanno soddisfatto Alfonso Signorini. A vincere la sfida della serata, infatti, anche questa volta è stata la Rai. La storia, la nuova fiction di Rai1 ispirata al romanzo di Elsa Morante, ha intrattenuto 4.459.000 telespettatori con lo share 23,47%. La puntata del Grande Fratello con il rientro di Beatrice Luzzi ha portato in casa Mediaset invece 2.562.000 spettatori con 18,41% di share. Che dire? Alfonso Signorini dovrà studiare qualche nuova strategia per cercare di far risalire gli ascolti.