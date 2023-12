Il Grande Fratello continua a regalare forti emozioni al pubblico da casa. Il triangolo amoro Perla, Mirko e Greta sta tenendo i telespettatori con il fiato sospeso da giorni. In queste ore è giunta la notizia di un nuovo ingresso nella casa e l’entrata di questa persona potrebbe creare altre dinamiche oltre al l’ex trio di Temptation Island. Questa volta a tremare per l’ingresso della news entry sarà il famoso attore italiano Massimiliano Varrese. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, la notizia sulla nuova concorrente fa tremare Max Varrese

L’appuntamento con la nuova puntata del Grande Fratello è per questa sera lunedì 4 Dicembre 2023 alle 21,20 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Sono sei i concorrenti finiti in nomination la cui sorte dipenderà dal televoto del pubblico, il cui contributo sarà fondamentale per mandare in nomination un giocatore tra Alex Schwazer, Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares, Perla Vatiero, Paolo Masetti e Rosy Chin. Il meno votato andrà a fare compagnia un’altra inquilina della casa. La concorrente finita al televoto è Anita Olivieri, la cui “punizione” è stata decisa della produzione del Grande Fratello a causa di un biglietto inviato dalla madre e nascosto nella scatola dei medicinali.



Durante la ventiquattresima puntata del Grande Fratello ci saranno nuovi ingressi nella casa più spiata d’Italia, Alfonso Signorini ha rivelato direttamente nelle sue storie su instagram che presto entreranno nuovi concorrenti, tra cui due ragazzi che varcheranno la famosa porta rossa proprio questa sera. Secondo le indiscrezioni uno di loro potrebbe essere Federico Massaro, di professione modello con 140 mila follower su instagram. Il suo nome è stato rivelato da MondoTv24. TvBlog ha anticipato anche l’ingresso di una concorrente. Si chiama Monia La Ferrara ed è una ex fidanzata di Massimiliano Varrese. Un’altra dinamica di coppia nascerà nella casa, dopo gli ingressi delle ex di Mirko Brunetti, ora arriva anche l’ex dell’attore romano. (Continua a leggere dopo la foto)

Qualche curiosità il più sull’attore

Massimiliano Varrese nasce a Roma il 5 gennaio 1976. Inizia a studiare giovanissimo da professionista le arti dello spettacolo presso lo I.A.L.S. di Roma, iniziando anche a comporre i primi brani come autore. La sua carriera televisiva inizia nel 1997 con uno spot per la nota marca di gelati Sanson. Nel 1998 viene scoperto da Raffaella Carrà che lo lancia come cantante-ballerino in Carràmba! Che fortuna. Nel 2000 viene chiamato dal coreografo Luca Tommassini per entrare nel corpo di ballo del programma Stasera pago io, condotto da Fiorello. Nel 2001 lavora per il tour europeo di Paola & Chiara. L’anno successivo è tra i ballerini del tour di Geri Halliwell e di Holly Valance.

Torna a recitare per la fiction Il bello delle donne e il film del 2002, con Valerio Mastandrea, Velocità massima. Nel 2005 interpreta il ruolo di Furio Zani nella fiction Mediaset Grandi domani, ricevendo un buon riscontro di critica. Nel 2012 interpreta la nuova versione in chiave moderna di Francesco d’Assisi nel musical Chiara e Francesco, per la regia di O. Castagna. Nel 2018 è regista e attore, insieme a Filippo Fagioli, del docufilm Mi-ka-el, che intreccia il percorso umano di un giornalista, interpretato da Varrese stesso, con la figura dell’Arcangelo Michele. Nel 2019 partecipa in qualità di concorrente ad Amici Celebrities, in cui si classifica secondo. L’11 settembre 2023 entra come concorrente nella casa del Grande Fratello. Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2017 è diventato padre di una bambina di nome Mia.