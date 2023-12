L’ingresso di Greta ha scombussolato gli equilibri della casa del Grande Fratello ma soprattutto Mirko, che sta in mezzo a due fuochi. Ora che anche Greta dovrà vivere con il suo ex 24 ore su 24 le dinamiche si fanno sempre più interessanti. Durante la puntata di ieri, sabato 2 dicembre 2023, Alfonso Signorini ha fatto consegnare una busta rossa a Mirko, con la quale il ragazzo ha dovuto rivelare una scelta importante. (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, la situazione tra Greta, Perla e Mirko

Se all’interno della casa, Perla e Mirko sembrano essere sempre più affiatati, Greta invece avrebbe preso le distanze dal suo ex. Con l’ingresso di Greta al Grande Fratello però, il triangolo è destinato a continuare per la gioia di milioni di fan. L’ex tentatrice ha ammesso di voler entrare per non rinunciare ad un’esperienza così importante ma ha chiarito subito che farà il suo ingresso come single. Cosa succederà una volta che i tre si troveranno a convivere quotidianamente? (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, busta rossa per Mirko

Dopo l’entrata di Greta Rossetti nella casa del reality condotto da Alfonso Signorini e a seguito dei rispettivi confronti, Mirko ha dovuto fare una scelta molto difficile. Il conduttore gli ha fatto consegnare una busta rossa durante la diretta. Mirko avrebbe dovuto compiere una scelta: chi tra le due ragazze può rimanere all’interno della casa più spiata d’Italia. Cosa ha deciso il gieffino? (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, la scelta di Mirko: Greta o Perla nella casa?

Mirko non ha esitato un attimo a rispondere: il ragazzo vuole Perla nella casa. “La scelta che ho fatto ha una valida motivazione Alfonso. Per me Perla è casa ed è un punto fermo. Scelgo che rimanga lei nella casa. Io mi fido di lei ed è la persona che mi conosce meglio di tutti. Non so se la scelta che ho fatto servirà a qualcosa ma lei è una persona che qui è diventata importante anche per altre persone. Voglio che rimanga lei nella casa”, ha ammesso il concorrente. In realtà si trattava di uno scherzo del Grande Fratello per far cantare Mirko che dovrà condividere la casa con entrambe le sue ex.