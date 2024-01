“Grande Fratello”, Mirko apre a un ritorno con Perla e spiazza tutti

Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello, un nuovo confronto tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti. A quanto pare qualcosa era rimasto in sospeso e secondo Signorini era giusto che potessero avere un nuovo dialogo. Il loro incontro è stato molto tenero a differenza delle scorse volte, ma è servito per mettere un punto alla loro storia. Mirko ha poi visto Perla e insieme quei due dimostrano che cos’è davvero l’amore e a quanto pare se ne sono accorti tutti tranne loro. Poche ore prima della diretta, il ragazzo di Rieti è stato intervistato da Chi e ha fatto delle rivelazioni sulla sua ex.

Il confronto tra Mirko e Perla

“Stai bene con questi capelli” è stato il primo commento di Mirko Brunetti a Perla Vatiero subito dopo averla rivista. I due si sono abbracciati forte più volte e qualcuno dallo studio ha iniziato a urlare ‘bacio‘: entrambi hanno fatto gesto del no con la mano. Mirko si è poi concentrato sugli aerei volati in questi giorni sopra la casa di Cinecittà e ha chiarito che non c’entra niente. A quel punto è intervenuto Alfonso cercando di smorzare un pò la situazione alquanto noiosa che si stava creando. “Dopo un mese e mezzo che non ti vede, ti dice degli aerei. Ma che ci frega, parlate di voi. Smollatevi un po’, sembrate due stoccafissi”.

Mirko dice: “Così, davanti alle telecamere..” e il pubblico è in delirio. “Se non ci fossero le telecamere cosa faresti?“, domanda Perla. Signorini commenta: “Guardi Perla con un certo interesse, è ancora una bella ragazza eh”. “Sì, a me con i capelli ricci piace ancora di più”, commenta Mirko che poi aggiunge: “L’amore non è mai finito. Poi stare insieme è un altro discorso”. Poi Perla è scoppiata in lacrime quando il discorso si è spostato sullo scontro con Beatrice Luzzi: “Ho capito come stai, sono l’unico. Tu non sei aggressiva, volevano colpirti” l’ha consolata lui, stringendola forte. (continua dopo la foto)

Cosa ha confessato Mirko

Qualche settimana fa, circolava la voce di un possibile trono a Uomini e Donne per Mirko Brunetti. Intervistato da Chi, il ragazzo ha rivelato che se Perla glielo chiedesse, rinuncerebbe alla possibilità di andare al programma di Maria De Filippi.

“La vedo cambiata in meglio Perla. Penso si sia anche pentita di alcuni comportamenti che ha avuto con me. Paolo sostiene che io e lei stiamo ancora insieme? Dentro la casa mi stanno psicoanalizzando. – la dichiarazione di Brunetti al settimanale– Comunque no, non stiamo insieme adesso. Poi quello che sarà in futuro vedremo. Adesso sto bene così perché sto metabolizzando molte cose e mi sono preso del tempo, cosa che non avevo mai fatto. Ma credo che serva anche questo. Poi Mirko chiarisce che la storia con Greta non era un passatempo come da lei dichiarato, ma più semplicemente “non era il momento e la forma giusta per stare insieme.” (continua dopo il video)

Poi la rivelazione che nessuno si aspettava:

“Se farei il trono di Uomini e Donne anche se Perla tornasse e volesse rimettersi insieme a me? Rinuncerei, no non lo farei il trono. Sicuramente quando Perla uscirà è normale che ci vedremo e faccia a faccia senza telecamere parleremo. Perché io e lei abbiamo un valore e dovremo parlare serenamente. Potrei pensare invece di tornare al Grande Fratello, ma non credo che sia il luogo giusto per confrontarsi e dare una svolta o un finale a questa storia con Perla. Però fuori sono rinato e sto meglio che dentro la casa del GF. Quindi non dico di no, potrei tornare se me lo chiedessero, ma ci dovrei pensare sicuramente“