“Grande Fratello”, interviene Rita Dalla Chiesa su Perla e Beatrice

Beatrice Luzzi e Perla Vatiero sono state le protagoniste della serata di ieri del Grande Fratello. La puntata è partita subito con un confronto tra le due in super led, sfociato poi in salotto dove non si sono arrestate. Beatrice ha perfino ammesso di aver paura di Perla per la ferocia con cui l’ha aggredita. A soffermarsi sullo scontro tra le concorrenti ci ha pensato anche Rita Dalla Chiesa che con un post social ha chiarito la sua posizione.

L’acceso scontro tra Beatrice e Perla

Nel corso della settimana, ed in particolare durante la festa per il compleanno di Giuseppe Garibaldi, Perla si è sfogata con Greta lamentandosi per la richiesta di lavare i piatti da parte di Beatrice: “Con me ha sbagliato, più mi dici una cosa e più non la faccio. A me non interessa, ho la vita mia e sono serena. Ho le mie mancanze, sono due mesi, ti iniziano a colpire quando sei debole“. Bea, invece, ha accusato Perla di essere un’individualista e di non “pensare alla comunità“. Perla si è difesa negando e facendo una lista di tutto ciò che fa in casa.

Concluso il confronto in super led le donne sono tornate in salotto dove l’attrice rivolgendosi di nuovo alla sua rivale le ha detto: Vergognati, hai sentito cosa hai detto nella clip?“. “Tu le dici sotto le coperte le cose? Ma dai, io dico ciò che penso”, la risposta della Vatiero. Se dall’interno la casa si divide e si schiera da una parte o dall’altra. C’è chi comodamente dal proprio divano dice la sua senza tropi giri di parole. (continua dopo l3 foto)

Rita Dalla Chiesa dalla parte di Beatrice

Con un post su X, Rita Dalla Chiesa ha commentato la lite tra Beatrice e Perla e si è schierata da parte dell’attrice. “Pessimi messaggi che stanno arrivando da una ragazzina stasera al GF. E il mio zapping si ferma qui. Comunque sempre dalla parte di Beatrice“. Tanati i commenti al post che si trovano d’accordo con la conduttrice.