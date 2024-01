“Grande Fratello”, Beatrice gela tutti su Perla: “Ho paura”

Ieri sera, 23 Gennaio 2024, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata in diretta del reality il Grande Fratello 2023, condotto come sempre da Alfonso Signorini. La serata è stata piuttosto movimentata: liti, sorprese e colpi di scena inaspettati. Beatrice Luzzi e Perla Vatiero sono state le protagoniste dell’ultima puntata del Grande Fratello e ci hanno regalato anche un faccia a faccia nella super led. Il motivo? L’accusa per Perla di essere un’individualista e di pensare soltanto a se stessa. (Continua a leggere dopo la foto)

Beatrice Luzzi e Perla Vatiero sono state le protagoniste dell'ultima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, 23 Gennaio 2024, in diretta su Canale 5. Le due concorrenti hanno regalato al pubblico del reality un faccia a faccia nella super led. Il motivo? L'accusa per Perla di essere un'individualista e di pensare soltanto a se stessa. "Non le viene spontaneo pensare alla comunità o lavare i piatti se vede che sono sporchi", questa l'accusa rivolta alla concorrente da parte della nota attrice italiana e non solo. Parole che Perla ha rispedito al mittente e negato categoricamente, non ricordandosi presumibilmente che sono state le stesse che ha usato durante Temptation Island il suo fidanzato, Mirko Brunetti, nel descriverla: "Perla fa l'1% di quello che la mamma fa in una settimana. Ma a livello di approccio mentale alle cose. Questo perché ha avuto i genitori che erano così, che l'hanno sempre imboccata con il cucchiaino, l'hanno viziata, capito?". Da questo momento in poi la discussione tra le due donne è degenerata.

E tra Perla e Beatrice è tempo di un faccia a faccia diretto! 💥 #GrandeFratello pic.twitter.com/tU1SXusqCs — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 23, 2024

Clima teso durante il faccia a faccia

Il clima teso fra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero è durato anche dopo e durante un fuori onda. Nello specifico si vede Beatrice Luzzi che, parlando con Anita Olivieri e Rosy Chin, si è lasciata andare a un’esternazione criticabile ma così surreale da far ridere: “Ho l’impressione [che Perla, ndr] che mi possa uccidere. Avete visto come mi ha aggredito? Una violenza e una cattiveria esagerata. Io ho paura”. Insomma, ci aveva visto lungo Signorini quando rivolgendosi a Perla le ha detto: “Ti chiami Vatiero di cognome? Ma io con questo nome Perla Vatiero ci faccio dieci puntate di Gomorra!”, rispondendo alla ragazza che si era lamentata dicendo: “Posso dire che essere chiamata boss mi da fastidio?”.