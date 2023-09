Grande Fratello, ecco le immagini della nuova casa: è cambiato tutto – L’attesa è finita: mancano meno di 24 ore alla messa in onda della prima puntata del “GF Vip 8”. Una nuova stagione che porta con sé non poche novità. La prima? Si tratta di un’edizione che metterà insieme personaggi famosi e gente comune. Dopo le aspre critiche di Pier Silvio Berlusconi, che ha chiesto al conduttore (riconfermato) Alfonso Signorini di limitare il trash al minimo, tanti però ora si chiedono se il reality show che vedremo sarà vivace come al solito. Insomma il timore di alcuni è che al nuovo “Grande Fratello” manchi un po’ di pepe. (continua a leggere dopo le foto)

“GF Vip 8”, le nuove immagini della Casa: tutte le novità

Il conduttore è lo stesso, l’abbiamo detto. La casa più spiata di Italia però è diversa. La nuova abitazione ha subito un restyling. Il video delle prime immagini del loft del “GF Vip 8”, infatti, mostra interni sobri, con colori semplici ed eleganti. Tra le tinte dominanti però rimangono il rosso e il blu tipici del logo del format più seguito di sempre. Nelle scorse ore infatti è andato in onda per la prima volta lo spot pubblicitario con Alfonso Signorini e Cesara Buonamici, i quali hanno mostrato lo studio e la nuova casa: “Tutto è pronto nello studio del Grande Fratello. Adesso state vedendo le primissime immagini della nuova casa che presto si riempirà di tante storie e nuove emozioni. Ma soprattutto ho qui con me la mia meravigliosa compagna di viaggio, Cesara Buonamici. Noi siamo pronti, ci siamo, tra poco conoscete i nostri concorrenti. Mancate voi che siete davvero l’ingrediente principale”. (continua a leggere dopo le foto)

“GF Vip 8”, com’è la nuova Casa più spiata di Italia: le foto

Un’altra novità è proprio Cesara Buonamici, brillante giornalista, che sostituisce le due opinionisti della scorsa edizione: Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Il volto autorevole del “TG5” è stato fortemente voluto da Pier Silvio Berlusconi. E Signorini si è adattato alla nuova linea editoriale. Lo stesso direttore di “Chi”, a dire il vero, ospite a “Verissimo” ha fatto una sorta di mea culpa. Alcune critiche erano veritiere per lui: “Mi ero affezionato a persone che, durante il programma poi, mi hanno deluso. Devo confessarti che ero a disagio durante le dirette. Sono arrivato a dire in diretta a questi concorrenti che erano così respingenti che cambiavo canale quando li guardavo. Era uno scandalo e quando era il caso li riprendevo, anche se venivo tacciato di essere la maestrina. Quando anche l’azienda ha espresso le sue perplessità, ho tirato un sospiro di sollievo: erano critiche giuste, si è dato troppo spago alla volgarità, espressiva e negli atteggiamenti. Tutto questo è stata colpa non solo dei concorrenti ma anche di noi che l’abbiamo promossa. Ci metto la faccia e mi sono scusato, occorreva prendere le distanze da tutto questo. E da qui si è passati a un bisogno di normalità che ha portato a questa nuova edizione”, le parole di Alfonso Signorini da Silvia Toffanin. (continua a leggere dopo le foto)

È tutto pronto nella nuova Casa di #GF! Curiosi di sbirciare qualcosa? 👀 pic.twitter.com/pMXF79OaNf — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 10, 2023

Sarà la prima edizione che vedrà personaggi famosi e gente comune

Sulla scelta di un’edizione mista, fatta di vip e nip, Signorini invece ha detto: “Torniamo alle origini, non solo nel nome, ma anche nel format. Complice i suggerimenti dell’editore, abbiamo deciso di tornare alla normalità. Ce n’era bisogno, lasciamelo dire. Quindi, punto di forza del programma sono le persone comuni, hanno delle storie bellissime da raccontare e raccontarsi, di ascoltare. Ognuno di loro vengono da una realtà diversa, lavorano, non smaniano di avere una carriera in tv, tranne qualcuno. Non hanno tempo per i social perché devono lavorare e a questa risposta ho tirato un sospiro di sollievo. C’è ancora un’Italia che si alza alle 6 del mattino, che lavora, che non vede la realtà attraverso uno schermo di un telefono, ma che la vive. Questa Italia mancava in tv e abbiamo intenzione di riportarla sul piccolo schermo”.