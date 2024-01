“Grande Fratello”, gesto fuori luogo di Federico verso Letizia: chiesta la squalifica

Gossip. “Grande Fratello”, il concorrente della casa Federico Massaro ha compiuto un gesto choc nei confronti dell’inquilina Letizia Petris, lasciando tutti senza parole. Scopriamo insieme che cosa è successo. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, annuncio in diretta: “Niente puntata Giovedì”. Il motivo

Leggi anche: “L’eredità”, il campione confessa:”Come ho indovinato la ghigliottina”

“Grande Fratello”, il gesto choc di Federico

“Grande Fratello”, all’interno della casa più spiata d’Italia, un concorrente ha compiuto un gesto choc che ha sconvolto tutto il web. Federico Massaro è stato criticato dal mondo del web per aver compiuto dei gesti agghiaccianti nei confronti di Letizia Petris. Da quando ha fatto il suo ingresso nella casa del Gf, Federico ha fatto molto parlare di sé. Prima per il rapporto instaurato con Vittorio Menozzi, e successivamente per gli scontri avuti con l’ex concorrente di “Temptation Island”, Perla Vatiero. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, i gesti agghiaccianti nei confronti di Letizia

Federico Massaro è al pieno centro delle critiche del web per aver avuto degli atteggiamenti inopportuni e agghiaccianti nei confronti di Letizia Petris. Nei video che circolano sui principali social, si vede il concorrente in cucina, circondato dagli altri inquilini. Ad un certo punto, Federico inizia a toccare il sedere di Letizia che, in risposta a quel gesto inaspettato, ha reagito prontamente. “Cosa fai, tocchi?Ho ucciso per molto meno”. Dopo la risposta della coinquilina, il modello si è fermato e la conversazione è terminata. Ma non è finita qui, purtroppo. Successivamente Federico si è spostato nella camera da letto dove si trovava anche Letizia, girata di spalle. Il concorrente sembrerebbe essersi appoggiato, in modo inappropriato e senza consenso della ragazza, sul suo fondoschiena. Letizia, dopo essersene accorta, lo ha spinto via. (Continua a leggere dopo la foto)

Fiera di non aver votato Federico!!

Federico ma tutt'apposto?? Che schifo!!#GrandeFratello pic.twitter.com/FRWCn0FkX9 — Ori Paoleti❤️ (@esercito_della_) January 23, 2024

La rabbia del web e la richiesta di squalifica

“Grande Fratello”, i comportamenti inadeguati e inappropriati di Federico Massaro nei confronti di Letizia Petris hanno creato un’onda di indignazione sul web. Si tratta di gesti inaccettabili che, secondo la maggior parte dei seguaci del reality, andrebbero punti con un provvedimento molto serio. Sul web c’è chi parla di molestie, chiedendo la squalifica immediata. Molti utenti, infatti, ritengono che il ragazzo non sia idoneo per poter proseguire con la sua permanenza all’interno della casa, dopo quanto di grave è accaduto nei confronti della fotografa. Al momento Federico è a rischio eliminazione. Durante la scorsa puntata è finito in nomination con Fiordaliso, Perla, Monia, Sergio e Stefano. A questo punto, visti i gesti sconvolgenti, si scoprirà durante la prossima diretta se il concorrente verrà eliminato dal pubblico, o se sarà il “Grande Fratello” a decidere per un serio provvedimento o per la sua squalifica.