“Grande Fratello”, entra il fidanzato di Anita e scoppia la bufera: cos’è successo

Ieri era San Valentino e il Grande Fratello, ha regalato a Perla e Mirko del tempo per stare insieme e viversi senza vincoli di tempo. Infatti Mirko è tornato in casa come ospite e ci resterà per qualche giorno. L’ex gieffino è stato accolto a braccia aperte, anche se non è rimasto imparziale davanti alle dinamiche che sono venute a crearsi in questi due mesi di assenza. Data la ricorrenza anche Anita ha avuto modo di riabbracciare il suo fidanzato dopo 5 mesi.

Entra il fidanzato di Anita e scoppia la bufera

Per mesi Anita ha detto di avere una persona fuori dalla casa, ma nessuno sapeva chi fosse questo misterioso personaggio, tanto da credere di non essere reale. In occasione di San Valentino, il GF ha dato la possibilità ad Anita di incontrare il suo fidanzato Edoardo e di parlare della loro storia. La gieffina, mandata in mistery, ha trovato un pacco con un mazzo di fiori ed un bigliettino: “Questi sono per te, buon San Valentino“. “La nostra è la storia della ragazza che si innamora del principe“, aveva detto Anita emozionata prima di aprire il pacco, mentre guardava la clip che raccontava la sua relazione con Edoardo. “Siamo fatti per stare insieme” ha esclamato emozionata prima di poterlo baciare a riabbracciare. La gieffina ha raccontato che i due si sono conosciuti ai tempi della scuola media, ma nel corso degli anni sono stati costretti a separarsi. Nonostante ciò, continua a considerarlo l’uomo della sua vita. (continua dopo la foto)

La storia di Anita ed il fidanzato Edoardo

“Ci siamo conosciuti alle medie, lui è più grande di me di un anno. Mi innamorai subito e lui lo scoprì. Mentre eravamo al liceo feci una preghiera chiedendo di poter dare il mio primo bacio a lui. Mi scrisse in quel momento, fu una cosa assurda. Iniziammo a scriverci, a sentirci, poi ci siamo fidanzati. Siamo stati insieme 10 anni, sono stati anni complicati dai 13 ai 23”, ha raccontato Anita, che ha aggiunto: “Ci siamo lasciati nel 2021 per due anni, non ci siamo parlati, era un rapporto complicato. Non mi sentivo amata, ci sono state delle mancanze. Volevo e meritavo di più”. Poi sono tornati insieme. (continua dopo il video)

Questo non era un fazzoletto

Anita deve essere squalificata#GrandeFratello pic.twitter.com/eQwqh36RqV — lucabo (@lucaMilansempre) February 15, 2024

Scoppia la bufera social

Mentre Alfonso parlava con i due ragazzi, il pubblico non ha potuto fare a meno di notare che Edoardo ha palesemente dato un bigliettino ad Anita. In tanti hanno chiesto un provvedimento. Dovrebbe essere, infatti, vietato ricevere notizie dall’esterno e tanti hanno protestato: “Il fidanzato di Anita le ha dato un biglietto, ripreso dalle telecamere e queste parlano di microfoni spenti”. Un altro ha tuonato: “Alfonso da squalifica: Anita sta leggendo il biglietto che le ha dato il suo fidanzato e con Rosy lo sta leggendo. Devi squalificarla”.