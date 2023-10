Questa sera, 30 Ottobre 2023, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello 2023. La diretta sarà ricca di emozioni, in quanto ci sarà un’emilazione. Il pubblico da casa, infatti, è stato chiamato a scegliere chi tra Grecia Colmenares, Valentina Modini, Beatrice Luzzi, Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese dovrà abbandonare immediatamente la casa. In queste ore stando ai sondaggi ci sarebbero già i nomi dei preferiti e di colui o colei che molto probabilmente dovrà dire addio al gioco. (Continua a leggere dopo la foto)

“GF 2023”, Beatrice Luzzi è ancora la preferita dal pubblico

Durante la puntata di questa sera del GF 2023 uno dei concorrenti dovrà lasciare la casa. Insieme a Massimiliano Varrese, sconfitto la scorsa settimana da Beatrice Luzzi, in nomination sono finiti Grecia Colmenares, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Gli occhi di tutti sono puntati sull’attrice che dopo aver rotto con Garibaldi ha avuto pesanti scontri con gli altri inquilini, tra questi Rosy Chin. Con lei il fuoco della lite si era accesso intorno a Vittorio Menozzi. Nello specifico Beatrice si comportava in maniera diversa con Vittorio presente o meno. Questo giochetto dell’attrice è stato commentato così da Rosy Chin: “Non è corretto, non è elegante parlare di una persona che non è presente. Sto dicendo quello che fai, come operi. Poi lui arriva e dici “amore amore”. Immediata la risposta di Beatrice Luzzi: “Dal primo giorno mi punti. Tu non devi entrare in competizione. Basta parlare male, siamo stufi di questa cosa. La stessa operazione l’ha fatta con altre persone, lo ha fatto anche con me. Lei è una falsa tremenda. Sono stufa”. Duri anche gli scambi con Massimiliano Varrese. Nonostante tutto Beatrice continua a piacere ai fan e questa cosa molto probilmente non piacerà ai suoi coinquilini. (Continua a leggere dopo la foto)

Il sondaggio dei bookmakers

Nonostante il comportamento da dura, Beatrice Luzzi continua ad essere la preferita dal pubblico durante questo GF 2023. Secondo gli ultimi sondaggi, infatti, la preferita della settimana sarà ancora lei. Lo rivela Novella 2000 che aggiunge: “L’attrice infatti sembrerebbe essere la più amata dal pubblico, nonostante in casa sia stata spesso al centro di numerose liti”. Nel sondaggio rilanciato dal sito, infatti, Beatrice è oltre il 50%. Staccatissimo Varrese con il 10%. Anni luce dietro gli altri. E proprio sul rapporto Varrese e Luzzi si concentrano i fan: “Varrese ha capito che Beatrice è più forte di lui quindi deve trovare un modo per avvicinarsi, sperando che noi fan di lei, votiamo anche per lui, povero illuso”. E ancora: “Il fatto è che se non esce oggi lo stolker non esce più perché l’incompetente di Cesara lo salverà sempre e non lo merita”.