“Grande Fratello”, il concorrente crolla in lacrime dopo il confronto

La puntata di ieri, mercoledì 28 febbraio 2024, del Grande Fratello è stata pesante per alcuni concorrenti ma uno in particolare, dopo la diretta, è crollato. Molti concorrenti sono rinchiusi in casa da sei mesi ed è facile litigare anche per i motivi più banali. Alcuni di loro poi sono particolarmente sensibili e la tensione di una discussione li sconvolge. Federico è stato accanto al gieffino, consolandolo tutto il tempo finché non si è ripreso. Cos’è successo ieri notte dopo la puntata? (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Uomini e Donne”, spunta la foto di Beatriz prima del successo: irriconoscibile

Leggi anche: “Sanremo 2025”, il big della Tv ha rifiutato la conduzione: ecco perché

“Grande Fratello”, Garibaldi crolla in lacrime dopo la puntata

Garibaldi è scoppiato a piangere dopo la diretta e non si è sentito per niente bene. Giuseppe si è isolato dal resto del gruppo ed è finito in una valle di lacrime, come si vede nel video pubblicato dal sito ufficiale del Grande Fratello. Subito è stato rincuorato da Simona Tagli. “Sei un ragazzo d’oro, lei non è stata carina. Ci sei rimasto male, è normale”, ha detto la Tagli a proposito dello scontro con Anita. “Siamo tutti stanchi, è solo questo, non te la devi prendere”, gli ha detto invece Federico Massaro. Il concorrente è andato in bagno a sciacquarsi il viso e ad asciugarsi le lacrime. “Sono tranquillo, è un momento di sfogo, passerà per forza”, ha detto rassicurando Federico e tutti gli altri. Cos’è successo durante la diretta? (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Chiara Ferragni e Fedez pizzicati così a Milano

Leggi anche: “Grande Fratello”, pubblico inferocito con Anita Olivieri: cos’è successo

La lite tra Anita e Garibaldi

Nella puntata di ieri, Alfonso Signorini ha dato modo a Giuseppe e Anita di parlare del loro rapporto, per chiarirsi dopo gli scontri degli scorsi giorni. Lei è convinta che il coinquilino provi per lei un sentimenti che vanno oltre la semplice amicizia e ritiene che addirittura lui conosca ogni suo spostamento. “Per me non può essere solo amicizia, perché gli amici non arrivano a fare così”, ha affermato lei. “Non sono innamorato di lei e nemmeno infatuato. Ho donato tanto a lei, magari donando amore è subentrata un po’ di possessività”, ha spiegato Garibaldi. La discussione sembrava chiusa lì ma a quanto pare la tensione vera e propria è esplosa dopo la diretta. (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, Giuseppe in lacrime dopo la diretta per la lite con Anita

Anita ha chiesto a Giuseppe di non rivolgerle più la parola ma lui ha cercato di chiarire. “In puntata sei andata contro di me, non hai speso nemmeno una buona parola. Non parli perché sai che ho ragione, io ho dato tutto il cuore per te. Mi hai fatto passare per pesante, geloso, che sono innamorato di te. Ci sono rimasto male”, ha spiegato Giuseppe. Anita si è prima rifiutata di rispondere, poi incalzata ha perso la pazienza: “Devo difenderti dalle tue stesse parole? Pensi che gli altri debbano pensare quello che pensi tu. Realizza quello che stai dicendo, conta fino a 10. Vuoi pere forza fare la vittima di una situazione già chiusa. Non mi parlare più”, gli ha detto a lei. Garibaldi poi si è isolato ed è scoppiato in lacrime.